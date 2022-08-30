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嘉義區監理所大客車駕駛擴大徵才　成功媒合100人加入行列

▲▼嘉義區監理所辦理大客車駕駛擴大徵才活動。（圖／嘉義區監理所提供）

▲▼嘉義區監理所辦理大客車駕駛擴大徵才活動。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助客運業者延攬及培育營業大客車駕駛人才，鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員工作，公路總局於日前於嘉義市轉運中心2樓大廳舉辦首場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才」招募活動，現場有多達10家客運公司、3個職(駕)訓諮詢單位設立攤位，活動採開放式，凡有意投入客運業職場民眾，都能參與報名面談。

▲▼嘉義區監理所辦理大客車駕駛擴大徵才活動。（圖／嘉義區監理所提供）


徵才活動安排嘉義區監理所人員表演活力太鼓熱鬧登場，並由交通部公路總局劉雅玲副總工程司，嘉義區監理所黃萬益所長及嘉義市公共汽車客運商業同業公會蔡政哲理事長等帶領，共同為活動揭開序幕，參加徵才面談的民眾非常踴躍，現場吸引近300名鄉親參與，氣氛熱絡，截至中午，已成功媒合約100人加入駕駛行列。

▲▼嘉義區監理所辦理大客車駕駛擴大徵才活動。（圖／嘉義區監理所提供）

公路總局梁郭國組長表示，擔任營業大客車駕駛先決條件必須取得合格駕駛執照，為提高民眾投入職場意願，本次補助方案包含「育才補助」，任職滿3個月有駕駛訓練費用(小客車逕升大客車最高可拿1萬4,500元，大貨車升大客車最高1萬3,500元)及生活津貼補助(小客車逕升有8週4萬7,600元、大貨車逕升有5週2萬9,750元)，任職滿6個月及1年時，再發給各3萬元的「留才補助」，補助金額最高可拿新臺幣12萬元。

▲▼嘉義區監理所辦理大客車駕駛擴大徵才活動。（圖／嘉義區監理所提供）

嘉義區監理所黃萬益所長表示，藉由這次「攬才、育才、留才」的方案規劃，期望能紓解客運業者普遍面對的駕駛荒，歡迎有志投入駕駛員工作的民眾，好好把握難得的機會，為自己或周遭親友創造多利又幸福的工作!實際補助規定，以公路總局發布之「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案補助要點」為準。

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