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客運業鬧駕駛荒！公總砸重金招1158名司機　每人最高補助12.2萬元

▲▼端午連假將至，國光客運宣布端午車票推出85折優惠。（圖／國光客運提供）

▲國光客運目前釋出駕駛職缺有300多個缺額。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

疫情衝擊客運駕駛收入下滑出走，出現史上最嚴重駕駛荒，公路總局今年再推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，無大客車職業駕照者，將補助最高1萬3500元到1萬4500元駕訓費，公總也將與客運業者提供生活津貼每月最高2萬3800元，任職滿一年加碼發放6萬獎勵金，最多可領12.2萬元，預估招募1158人。

疫情回溫，客運業減班班次逐漸恢復，各家客運卻大鬧駕駛荒。國光客運表示，疫情期間駕駛收入減少，出現人才流失，加上大眾運輸接觸旅客多，疫情期間難免擔心，去年三級警戒以來，駕駛出走情況十分嚴重。

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國光客運指出，職業大客車駕駛年紀偏高，留才不易，年輕新血加入也不容易，是本來繼存的現象，經過疫情兩年多來，更加劇問題惡化，導致駕駛荒出現歷年最嚴峻時刻，缺工現象更加惡化，駕駛人力缺口約有2成，國光需要補足300名駕駛，現在班次慢慢恢復，乘客要回流，但沒有司機就開不了車。

統聯客運則表示，過往客運駕駛每月可領到6萬多元，現在大約5萬初頭，受到疫情影響，營收降低，駕駛加班時數變少，薪水也變低，因此出現人力流失，目前駕駛缺員大約有100多人，比例約1成到1成5。

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲統聯客運駕駛職缺有100多個。（圖／業者提供）

為搶救客運駕駛荒情況，公路總局今年再度重啟「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，本週六(8/20)起將陸續在嘉義、花蓮、新竹、台中、台北、高雄接力登場，共舉辦6場徵才，目標要替客運業招募1158名駕駛，初估投入5800萬元左右補助和津貼協助客運業徵才和留才。

根據公路總局規劃，將針對無大客車職業駕照者，分別提供小客車逕升大客車補助駕駛訓練費用最高1萬4,500元，大貨車升大客車者最高補助1萬3500元；此外，受訓者於受訓期間，公路總局將與客運業者共同提供生活費用津貼，其中小客車升大客車每月補助2萬3,800元，大貨車升大客車每月補助1萬4875元，讓受訓司機於轉職受訓期間無須擔憂經濟負擔。

另外留才久任部份，為鼓勵轉任司機穩定服務，公路總局對於任職滿6個月者，即再加發3萬元獎勵金，且今年較過往再加碼，任職滿1年，再增加3萬元獎勵金，總共6萬元。

以小客車逕升大客車訓練時間約要2個月，駕駛從駕訓、生活津貼到留才津貼，包括公路總局以及客運業者補助，最高可領到12.2萬元，其中公總補助近10萬元。另大貨車升大客車受訓期約5週，駕駛從駕訓、生活津貼到留才津貼，最高可共領到8.8萬元。

對此，客運業者表示，樂觀其成主管機關提出刺激方案，無論是把流失的找回來，或是引入新血，希望這次能夠端得出牛肉，對缺工現象有所改善。

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