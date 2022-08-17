協助高年級生就業　勞動部台南辦銀髮徵才活動

▲勞動部雲嘉南分署8月20日將在台南永華國民運動中心2樓綜合球場舉辦銀髮就業徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣即將走入超高齡化社會，銀髮族群勞動參與不可或缺！為協助高年級生重返職場，勞動部雲嘉南分署20日將在台南永華國民運動中心2樓綜合球場舉辦銀髮就業徵才，包括王品集團、統一超商、特力屋、東東餐飲等多家知名企業提供超過500個友善職缺，其中8成以上免經驗，歡迎銀髮民眾踴躍參加再創職涯春天。

雲嘉南分署長程泰運表示，此次徵才職缺著重開發銀髮族群適性的職缺，包括管理職、白領職缺及部分工時職缺，強調「三不」不輪班（如大夜班）、不久站（如收銀員）、不重勞力（如長時間徒手搬重物）的非典型態計時職缺170個、正職職缺也有將近350個，以符合高齡者不同的工作需求，也幫銀髮朋友建構友善的就業環境，活化高齡者與中高齡者的人力運用。





徵才活動包括王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商共襄盛舉，開出門市儲備主管、木作手創教學專員、導覽員、內外場服務員、銷售專員、客服人員、品保專員、財務會計、各類工程師等超過500個多元職缺，其中逾8成職缺「無經驗可」，另蜂勝公司開出最高月薪50K要找生產部課長與倉儲課長，希望吸引優秀銀髮人才應徵。

程泰運說，好人才不分年齡，高齡者及中高齡者雖然體力不像以往，但企業更看重的是銀髮求職者的豐富職場經驗、抗壓性與穩定度，鼓勵高年級勞工，勇於貢獻專長、讓自己持續在職場發揮價值；另他也建議高齡求職者在面談時，多闡述過往經歷中具備上述特質的事蹟，可大幅增加錄取率。

當天現場除徵才活動外，還規劃「工作體驗專區」，邀請老爺行旅資深房務員指導民眾備品擺放、枕頭拆裝技巧及折毛巾方法體驗，強化民眾對職務的認識；也有「銀齡就業職務再設計」專區，現場展出銀髮就業職場常見職務再設計的客製化輔具，如升降平臺桌、六格籃手推車等，有助民眾瞭解職務再設計的申請及運用。

此外，現場也安排職缺導覽、職涯諮詢、履歷健檢、生涯牌卡測驗、求職履歷證件照拍攝等貼心服務，另有投履歷送好禮、攤位集點樂等活動，相關活動訊息可洽（06）6985945轉分機1141-1143或至活動網站https://reurl.cc/O4XZGA查詢。