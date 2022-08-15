薪資最高62K！台中海線企業聯合徵才　開1300職缺8／20登場

▲「薪資最高62K！」台中海線企業聯合徵才開1300職缺8/20登場。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

找工作看過來！台中市勞工局8月20日上午10時到下午2時將在龍井區公所舉辦海線聯合徵才活動，採實體視訊雙軌並行，集結海線大甲幼獅工業區、台中港關連工業區、台中港科技產業園區等32家廠商，提供1300個職缺，最高薪為6萬2000元的工程師職缺，有興趣的民眾把握機會。

勞工局長張大春表示， 32家廠商涵蓋科技、製造、風電、服務、客運等5大產業，提供製程工程師、儲備幹部、工程繪圖人員、門市人員、駕駛長等多元職缺；現場共計釋出近400個經常性薪資4萬元以上職缺，其中最高薪為晶圓再生服務供應商昇陽國際半導體開出6萬2000元的工程師職缺。

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張大春也補充，市長盧秀燕上任後朝「富市台中、新好生活」積極邁進，台中市今年第二季共10項經濟指標蟬聯全國第一；截至今年7月底，經濟部最新公布「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」投資台灣三大方案中，台中市吸引248家業者投資，創造約2萬2000個就業機會，積極打造台中市成為台商回流最佳選擇。

此外，今年上半年台中市失業率3.6%，低於全國平均且為六都最低，勞動參與率更是全國最高61.5%，也創下台中市歷史新高，勞工局持續協助企業與民眾徵才與求職。

台中市就業服務處補充，若欲參加視訊徵才的求職民眾，只需「線上報名」、「下載軟體」、「登入面試」3步驟即可，現正開放報名至8月17日止(線上視訊面試預約報名：https://reurl.cc/anYnN7 )。