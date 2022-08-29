女主播也被害！遭內湖問路狼襲胸　她IG貼文嘆「遇到變態那一天」

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區江南街一帶連續2天有女性報案，發現有噁男假藉問路之名，行性騷擾之實，趁機用手肘碰觸女性胸部。25日晚上8時許，內湖警方發現該名男子又故技重施，當場以現行犯逮捕，依違反性騷擾防治法、妨礙公務等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲內湖驚傳襲胸色狼隨機加害路過女子，驚傳一新聞台女主播也遭襲胸。（圖／翻攝網路）



內湖分局港墘派出所說明，警方近來接獲報案，內湖區江南街一帶連續2天有女性遭性騷擾，犯嫌選定下手對象後，假意前往問路，再趁機用手肘碰觸女子的胸部。



據了解，其中有一名女被害人是某新聞台外型亮麗的新聞女主播，女主播事後在自己IG發表貼文感慨「假問路、真襲胸！我遇到變態的那一天、也是他被抓到的那一天」。



內湖分局為防制婦女再遭受害，立即調閱周邊監視器與相關資料追查。8月25日晚間20時許在江南街巡邏時，正好看見犯嫌故技重施，又對女性襲胸，當警方欲上前盤查時，犯嫌卻拒絕接受盤查。



警方拿出犯案影片詢問後，犯嫌仍跳針狂回「我沒有」，又說影片中的包包只是跟他的很像，並非他本人，一昧抗拒不願配合盤查並動手推擠員警，警方乃當場施以強制力將黃嫌壓制並逮捕上銬送辦，依違反性騷擾防治法、妨礙公務等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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