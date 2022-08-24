快訊／國道1號離奇車禍！　50歲男駕駛「噴飛橋下」送醫不治

疫苗採購合約封存30年引發在野黨批評，國民黨近期再攻高端疫苗價格揭露一事，但前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中認為，也許高端有一天要往外販賣，對國產疫苗都不予以保護，將來在國際上如何競爭？對此，台北市長柯文哲批評，「別傻了！高端怎麼賣得出去？」