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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國道1號離奇車禍！　50歲男駕駛「噴飛橋下」送醫不治

記者張君豪、戴若涵／台北報導

國道1號北上17.6K內湖交流道、汐五高架段24日上午近12時許發生嚴重車禍！現場2車在外側車道發生碰撞，其中一名男性駕駛當場自高架橋墜落平面道路，當場失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，男駕駛仍宣告不治。

▲▼國道1號北上內湖交流道車禍，1男駕駛飛墜平面道路畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲國道1號北上內湖交流道車禍，1男駕駛飛墜平面道路畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

國道警方初步調查，2部車因不明原因發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，50歲許姓男子所駕駛的車輛當場翻覆，過程中許男噴飛，從高架掉落平面道路，現場留下一地鮮血，畫面相當駭人。

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