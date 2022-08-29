明天開學！防疫新制一次看　體育課要戴口罩「2週後不再全班停課」

▲高中以下學校明日將開學。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊晏琳／整理報導

中小學將於明（30日）開學，教育部公布最新防疫指引，包括體育課仍須戴口罩，音樂課歌唱、舞蹈時可不戴等。先前停課標準為一人確診全班停課3天，但9/12起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天隔離期滿無症狀就可入校；與確診者接觸人員則須快篩陰性才可到校。開學在即，相關新制懶人包《東森新媒體ETtoday》一次整理。

高中以下（含幼兒園）開學防疫指引

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課堂部分：根據教育部公文，除教師授課時須戴口罩外，學生體育課也應全程戴口罩，「但從事運動時，若師生沒有呼吸道症狀且與不特定對象能保持社交距離」可以不戴，無運動行為或運動結束仍要戴口罩。

學校自辦體育活動應事先掌握學生健康狀況，選手與裁判比賽時可不戴口罩，看完賽後仍要戴上。

此外，音樂課吹奏樂器不得共用，師生進行歌唱、合奏、舞蹈類課程及教學活動時，可以不戴口罩，但課程開始前與結束後仍須戴口罩，並加強消毒。

戶外教學活動：目前並未禁止舉辦校外教學及戶外活動，但提醒要戴口罩、保持社交距離，並遵守空間容留人數限制，搭乘交通工具應該交通部規定且要造冊；跨校的交流活動，則在落實校園防疫規定及參與人員防疫措施前提下開放辦理。

其他：全校師生除用餐、飲水外，全程戴口罩並維持社交距離，開冷氣時對角各開啟一扇窗，每窗至少開啟15公分。

推動課程及活動，建議採「固定成員」實施，並落實課堂點名，若以跑班方式實施，像是社團活動即刻後照顧，建議依不同班別與教室，採取「固定成員」方式實施，並落實課堂點名。

▲體育課仍要戴口罩。（示意圖／記者呂佳賢攝）

高中以下（含幼兒園）自「9/12日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12日起發生之個案即適用新制。

大專院校自「開學日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：由學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課，有症狀者盡速就醫。

曾與確診者「全程戴口罩共同活動者」：人員需進行自我健康監測。

確診者同寢室室友比照同住親友規定辦理

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居隔期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校，住宿生亦不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

大專院校及高中以下防疫假規定

．確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

．教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假。

．學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。