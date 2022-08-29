3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨　黑歷史起底

記者林悅／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許發生槍擊案，警方在公寓房間內發現3名死者，3名死者均來自台南，分別為30歲小林、30歲阿韋和30歲阿宏，3人均有刑案素行，目前台南市警方已通報刑事局及報請台南地檢署指揮偵辦。

▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃 陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊，下同）

台南市警局表示，3名遭槍殺者，的確都來自台南，過去也曾犯下詐欺、組織犯罪等前科，經查係自願前往柬埔寨，其中住台南市東區的林姓男子「阿宏」是在8月10日才前往柬埔寨，其餘葉姓及程姓2人係台南仁德區人。

歸仁分局長邱顯良指出，葉姓男子的母親、程姓男子的哥哥於28日晚上前來歸仁分局報案，指稱葉、程2人疑在柬埔寨遭人殺害。警方依規定受理，葉、程2人家屬均稱不知2名死者在柬埔寨做什麼事，警方詢問如何得知2人死訊，家人均表示，是透過其他管道得知，但並不願透露管道訊息。

據外媒報導，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，發生槍擊事件，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命，3名死者遺體將被送到德塔拉寺廟。

據了解，死者3人中綽號「宏斌」、「阿宏」的男子，8月10日才出境，目的地是柬埔寨，他有傷害、恐嚇、槍砲彈藥刀條例等刑案素行；綽號「衡仔」男子，2022年2月25日出境，目的地柬埔寨，有毒品、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪防制條例等素行；綽號「博仔」、「葉伯」、「葉柏」，2022年7月13日出境，目的地柬埔寨，曾有公共危險罪、詐欺、毒品等刑案素行。

據了解，「宏斌」住台南市東區，去柬埔寨並未失聯，故其父母並未向市警一分局報案協尋，父母也知道孩子是去柬埔寨工作，對兒子死訊，其父母也已知悉。

▲台南市警方說明案情。（圖／記者林悅翻攝）

其中東區林姓男子的鄰居表示，雖與林男家不熟，但林男年約34歲，很有禮貌，其他事就不承了解了，今早才得知其死亡訊息，林男曾結婚後來又離婚，有一姊一弟，姊弟2人都很乖。