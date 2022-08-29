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北市名校無視新規「要求7:30到校」　教育局：第1節上課前到即可

▲▼國教署公布高中職每週朝會最多一次，其餘四天學生自主規劃，早自習不得考試。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教署公布高中職每週朝會最多一次，其餘四天學生自主規劃，早自習不得考試。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學明天(8/30)開學，教育部日前宣布新制上路，學生早上8時10分前到校即可，不可強制參加早自習。但有北市內湖高中家長踢爆，班上老師給新生的通知單上寫「還是希望孩子們7時30分前到校」，批教育部說一套，學校做一套。

校方回應，這是該老師自願付出，但沒有強制性，學生不想去也沒關係，也不會列入出缺勤紀錄或成績考核。校方也會對全校老師進行政策宣達，也會提醒老師向家長清楚說明。

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但校方也強調，老師有班級管理的自主權，若在早自習、第8節進行測驗，都屬不算分的練習，只有在上課時間才可以進行正式小考。

教育部於今年3月修正發布《教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項》，明訂高中朝會活動每週最多1天，其餘4天早自習時間，由學生自主規劃運用，也可自行選擇是否參加或延後上學，只要在上午第一節上課前到校即可，學校不能列出缺席紀錄，且不得利用早自習時間安排考試，若學生遇到各種繞道，沒有尊重自主意願的測驗方式，可向教育部提出申訴。

教育部表示，國教署已蒐集主管學校及各地方政府之學生在校作息規定，多數學校均依法規定，若學校未依規定辦理會先行介入輔導，若輔導後仍未改善，私立學校會依「私立學校法」規定處置，公立學校則列入相關人員成績考核參考。

台北市教育局副局長陳素慧提醒各校，配合教育部新制規定，否則將列為校務評鑑的訪視項目，並依照相關成績考核辦法及私立學校法等規定議處。

陳素慧指出，從明天(30日)開學起，高中每週最多1天朝會活動，其於4天可自行決定到校時間，且各種颱風、地震、火災等防災演練，也都算朝會集會活動，只要學校當週有舉辦防災演練活動，即算一天朝會時間，該週就不得再舉行朝會。

陳素慧進一步指出，這次教育部修法是以高中為主，國中、小學部分雖然沒有明文規定，但基於「教學正常化」，將以「早自習零考試」為目標，提醒各國中、小學在早自習時間，讓學生自主規劃學習，或以晨讀、晨運、社團活動為主，不要進行任何評量或小考。

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