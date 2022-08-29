快訊／北捷驚爆首宗松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬右腳後膝

▲女乘客遭松鼠咬傷，捷運警察獲報後到場處置。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

8月16日清晨台北捷運板南線發生首宗松鼠咬傷人案，一名女乘客搭乘板南線忠孝新生站月台候車時，突然遭一隻松鼠爬上身並咬傷右腳後膝處，所幸遭咬女子就醫後並無大礙，飼主對自己未妥善看管好寵物行為深感抱歉、並願意賠償就醫費用及其他損失。

北市捷運警察隊第三分隊警員陳信君、榮联慶當時擔服巡邏勤務，接獲通報忠孝新生站有旅客需要協助，陳員等2人到場調閱相關監視器影像後，發現係一名女乘客於該站月台候車時，突然遭松鼠爬上身並咬傷右腳後膝處，旅客趕緊向台北捷運站務人員求助，造成不小騷動。

▲女乘客遭松鼠咬傷，捷運警察獲報後到場處置。（圖／記者張君豪翻攝）

原來該松鼠飼主從忠孝新生站搭乘捷運，因人潮眾多，攜帶裝松鼠寵物箱遭到擠壓變形產生空隙變大，致使松鼠逃脫。飼主於列車行駛後才發現松鼠不見，立即搭捷運折返尋找、所幸順利將松鼠抓回，這才知道自己飼養的松鼠咬傷其他乘客。



北市捷運警察隊呼籲乘客，乘坐大眾運輸工具，飼主帶寵物上車，須遵照台北捷運系統旅客須知，如攜帶寵物進入站區或車廂內，務必確認裝載器具是否完固，若寵物不慎逃逸，造成乘客受傷，可能涉嫌違反《社會秩序維護法》第70條「驅使或縱容動物嚇人者，處三日以下拘留或新台幣一萬二千元以下罰鍰」、《刑法》第284條過失傷害罪及負擔民事損害賠償責任。

捷運警察指出、另依大眾捷運法第50條第1項第8款規定「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，處新台幣一千五百元罰鍰」，提醒飼主勿因一時疏忽，造成旅客恐慌，並吃上刑民事官司，將得不償失。

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