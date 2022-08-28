　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南新聞記者公會歡慶91記者節　黃偉哲到場祝賀

▲台南市長黃偉哲與抽中市長獎的會員合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與抽中市長獎的會員合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

創立73周年的「大台南新聞記者公會」，28日在台南下營區「田媽媽鵝肉料理餐廳」提前慶祝舉辦2022年91記者節慶祝大會，由理事長邱仁武主持，100多位會員熱情參加，熱烈歡渡屬於他們自己的日子。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、市議員蔡秋蘭、陳秋宏、李宗翰、尤榮智及新聞暨國際關係處長蘇恩恩、觀旅局長郭貞慧、民政局長姜淋煌及農業局副局長陳仲杰、保育科長朱健明及市議員陳昆和助理、方一峰秘書、候選人謝舒凡、黃建昌都到場共襄盛舉，場面相當熱鬧。

邱仁武表示，大台南新聞記者公會前身「台南縣新聞記者公會」，於1949年成立，縣市合併升格後更名為「大台南新聞記者公會」，已經有73年歷史，可以說是台南地區成立最久的新聞媒體團體，疫情趨緩後，特別讓新聞媒體在疫情後歡度91記者節。

▲台南市長黃偉哲與抽中市長獎的會員合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲肯定大台南新聞記者公會新聞媒體為政府機關及基層發聲。他強調，新聞媒體記者扮演制衡的角色，代表來自地方基層的聲音，站在公平、公正的立場，讓政府聽到人民的聲音，發揮第四權的制衡力量，值得肯定與鼓勵。黃偉哲說，他從來不送鳳梨給記者，免得越有「大事情」忙碌。

包括台灣王爺總廟南鯤鯓代天府公關組長陳思妤、正統鹿耳門聖母廟委員陳福隆、立委陳亭妃助理、市議會主任曾蘭芬、市議員楊中成助理、方一峰秘書及市議員蔡旺詮助理、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處處長陳煜川、頑皮世界野生動物園副總經理李英俊、永康奇美醫院公關主任黃文良等人出席參與，與台南地區的記者一起歡度91記者節，對於大台南新聞記者公會所有會員表示肯定與認同。

ET快訊
柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲　命案現場曝光
仇警網紅道歉了！照片文章全刪除
愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　第一點最傷感情
汪小菲直播吐「與大S離婚原因」：現在真的特別開心！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大台南新聞記者公會歡慶91記者節　黃偉哲到場祝賀

台南學甲襲警男戒護就醫　需待傷勢穩定出院再依法究辦

南投縣替代役備役役男演訓召集　納入CPR、AED培養救護能力

台東+239　衛生局呼籲盡快完成疫苗接種提升保護力

台東「吹南風晒音樂」　8／27最終場

2原民文化攜手護黑熊　玉山國家公園推繪本特展

2022年斗六市長盃慢速壘球錦標賽　連續二週日開戰

嘉義市幼兒園研習　強化教師教保員環境規劃與課程運作

斗六市志工誓師大會　宣揚「維護家園整潔」

首屆南投主委盃全國原民傳統射箭賽　300神箭手齊聚埔里較勁

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

2陸男從廈門漂過來！　困金門大橋滿身傷獲救

大台南新聞記者公會歡慶91記者節　黃偉哲到場祝賀

台南學甲襲警男戒護就醫　需待傷勢穩定出院再依法究辦

南投縣替代役備役役男演訓召集　納入CPR、AED培養救護能力

台東+239　衛生局呼籲盡快完成疫苗接種提升保護力

台東「吹南風晒音樂」　8／27最終場

2原民文化攜手護黑熊　玉山國家公園推繪本特展

2022年斗六市長盃慢速壘球錦標賽　連續二週日開戰

嘉義市幼兒園研習　強化教師教保員環境規劃與課程運作

斗六市志工誓師大會　宣揚「維護家園整潔」

首屆南投主委盃全國原民傳統射箭賽　300神箭手齊聚埔里較勁

落後又少打1人！台北競技戰平銘傳　第二循環大有斬獲續拚保級

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

味全踢館富邦主場　王維中出馬迎戰李子強

羅嘉翎跆拳道塔林公開賽「奪金」　為巴黎大獎賽暖身

葉惟捷天份準度兼具　吳俊雄：未來國家隊不可或缺成員

S2O全場合唱《我問天》！一旁妹子氣吼「X你娘」　網笑瘋：真變廟會

食物脂肪不等於身體脂肪　跟著醫師這樣吃才會瘦

能閃多遠是多遠！網揭「渣男星座 Top3」，第1名就愛和前任藕斷絲連

阿本買咖啡被店員喊「小姐」！　尷尬5秒舉手回應：我是…

廖芫豎完封狂飆13K　台灣福林國小勇奪威廉波特季軍

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

地方熱門新聞

大台南新聞記者公會歡慶91記者節

襲警男戒護就醫需待傷勢穩定出院再究辦

石門海灣新城翻轉　北海岸景觀增添新風貌

快訊／雲林深夜渡劫閃電再現！

名片迷魂盜？ 拿到後暈眩昏迷

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

蔡英文現身競選總部力挺蔡其昌

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

狂暴雷雨釀樹倒占車道　虎尾警冒雨站崗警戒至深夜

傳冥婚後自殺親友嚇壞！他報平安

「不遺憾清單」80歲阿嬤　實現無憾就是美

遭祝融全毀　「蚵寮學堂」今重生揭牌

更多熱門

相關新聞

2022將軍吼音樂節逾6萬人次參與

2022將軍吼音樂節逾6萬人次參與

2022台南夏日音樂節將軍吼，繼27日「夏日活力飆歌」讓將軍漁港越夜越嗨，28日第2天的演唱會主題為「夕陽海風抒情」，以抒情、文青等曲風，搭配將軍漁港黃昏美景，讓將軍吼越夜越美麗。

襲警男戒護就醫需待傷勢穩定出院再究辦

襲警男戒護就醫需待傷勢穩定出院再究辦

悼念殉職2警　派出所長：你們只是放假了吧

悼念殉職2警　派出所長：你們只是放假了吧

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

呂捷反駁嗜殺「菩薩也有現霹靂像的時候」

呂捷反駁嗜殺「菩薩也有現霹靂像的時候」

關鍵字：

台南新聞記者公會記者節黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

汪小菲吐「與大S離婚原因」：現在特別開心

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：接受師大開除我

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面