大台南新聞記者公會歡慶91記者節　黃偉哲到場祝賀

▲台南市長黃偉哲與抽中市長獎的會員合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

創立73周年的「大台南新聞記者公會」，28日在台南下營區「田媽媽鵝肉料理餐廳」提前慶祝舉辦2022年91記者節慶祝大會，由理事長邱仁武主持，100多位會員熱情參加，熱烈歡渡屬於他們自己的日子。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、市議員蔡秋蘭、陳秋宏、李宗翰、尤榮智及新聞暨國際關係處長蘇恩恩、觀旅局長郭貞慧、民政局長姜淋煌及農業局副局長陳仲杰、保育科長朱健明及市議員陳昆和助理、方一峰秘書、候選人謝舒凡、黃建昌都到場共襄盛舉，場面相當熱鬧。

邱仁武表示，大台南新聞記者公會前身「台南縣新聞記者公會」，於1949年成立，縣市合併升格後更名為「大台南新聞記者公會」，已經有73年歷史，可以說是台南地區成立最久的新聞媒體團體，疫情趨緩後，特別讓新聞媒體在疫情後歡度91記者節。

黃偉哲肯定大台南新聞記者公會新聞媒體為政府機關及基層發聲。他強調，新聞媒體記者扮演制衡的角色，代表來自地方基層的聲音，站在公平、公正的立場，讓政府聽到人民的聲音，發揮第四權的制衡力量，值得肯定與鼓勵。黃偉哲說，他從來不送鳳梨給記者，免得越有「大事情」忙碌。

包括台灣王爺總廟南鯤鯓代天府公關組長陳思妤、正統鹿耳門聖母廟委員陳福隆、立委陳亭妃助理、市議會主任曾蘭芬、市議員楊中成助理、方一峰秘書及市議員蔡旺詮助理、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處處長陳煜川、頑皮世界野生動物園副總經理李英俊、永康奇美醫院公關主任黃文良等人出席參與，與台南地區的記者一起歡度91記者節，對於大台南新聞記者公會所有會員表示肯定與認同。