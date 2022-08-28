2022將軍吼音樂節逾6萬人次參與　黃偉哲相約2023年再見

▲2022台南夏日音樂節將軍吼音樂節，2天吸引逾6萬人次參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南夏日音樂節將軍吼，繼27日「夏日活力飆歌」讓將軍漁港越夜越嗨，28日第2天的演唱會主題為「夕陽海風抒情」，以抒情、文青等曲風，搭配將軍漁港黃昏美景，讓將軍吼越夜越美麗。

28日因演唱會結束後還有一場6分多鐘的煙火秀，下午就有不少煙火攝影愛好者於周邊賞景點以腳架卡位，只為以近距離最佳角度拍攝花火最美的瞬間。台南市長黃偉哲也在晚間7時半左右及煙火秀開始前2次登台，黃偉哲親切問候現場上萬名觀眾，熱鬧繽紛的音樂節連續兩天逾6萬人次參與，民眾齊聚濱海High翻將軍漁港，熱鬧滾滾。

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黃偉哲表示，感謝現場民眾來參加，他感受到上萬名歌迷帶來的熱情，他也打趣地說自己其實是來幫等一下登場的韋禮安過場的。他並表示，接下來就是跨年演唱會，不管歌迷想看到誰、想聽誰的歌，歡迎歌迷到他的粉絲專頁去點名敲碗，他一定會幫大家實現願望。在最後煙火秀開始前，他也偕同台南市議會郭信良議長及在地議員登場，並帶領市府團隊，包括主辦將軍吼音樂節的觀旅局局長郭貞慧、民政局局長姜淋煌上台，與現場歌迷一起享受燦爛花火在天空編織出的美麗畫面，並邀請歌迷明年再相見！



台南28日下午有一波雨勢，為連日悶熱的天氣帶來一陣清涼，雖然下雨，但雨水澆不熄現場歌迷的熱情，在演唱會開始前仍有大批歌迷聚集在現場，準時等待開場，而雨勢也在6時左右結束，天清氣爽舒適怡人的天氣，讓音樂會現場氣氛更嗨，歌迷情緒更加高漲!





將軍吼第2天「夕陽海風抒情」演唱會於下午5時開始，由今夏超高人氣選秀節目團體「原子少年地球」開場，成員林佳辰、周祖安、黃文廷、周子翔與林煥鈞以性感「香水舞」席捲熱情南台灣；接下來RAY黃霆睿、田亞霍、李佳歡、許維芳、潘裕文、琳誼，以及擔任壓軸的情歌王子韋禮安，也帶來一首首浪漫好歌，與粉絲共度將軍漁港絕美夕陽景緻與海港風情。





今年將軍吼煙火秀特別加碼，連續2天在演唱會結束後施放長達6分鐘精彩火花，繼昨日的「派對ALL NIGHT」嗨翻將軍漁港，今日主題為「夢幻世界」，煙火秀特別搭配了特殊圓型施放架，呈現有如「風火輪般」的視覺效果，讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗。





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