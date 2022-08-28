新北五股某開發公司門口疑有爆裂物！放一周了...警拆解內容物曝

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市五股區新五路二段今（28）日下午3時許，某開發公司前方疑似有人放置爆裂物！蘆洲警方獲報後火速趕往現場，員警迅速拉起封鎖線，鑑識人員到場後拆解這枚疑似炸彈，初步檢視，該疑似爆裂物有2個瓶子，一個有引線另外一個沒有、裡面有銀色粉末及細小石頭、現場沒有電線及引爆裝置，成分待釐清。

▲鑑識警察用防爆毯將疑似炸彈包裹住 。（圖／記者戴上容攝）

新北市五股區新五路二段今（28）日下午3時許疑似有人放置爆裂物，由於現場是社區大樓，居民們相當擔心，新北市議員陳明義也到場關心，經鑑識人員研判無立即危險後，警方現場拆解，並以「防爆毯」將疑似爆裂物包裹拿回警局鑑識瓶內成分，氣氛緊張。

蘆洲警方表示，今天下午3時49分獲報，五股區新五路二段某社區前方某開發公司花圃疑似有公司遭人放置爆裂物，轄區派出所及偵查隊警立即趕赴現場，即刻由鑑識小組採證。警方已組成專案小組擴大監視器及採集現場指紋跡證積極偵辦，釐清犯嫌身份並了解案發原因。

鑑識警察初步勘查，疑似爆裂物的內容，內有兩個瓶子，一個有引線另外一個沒有、裡面有銀色粉末（成分需送驗），細小石頭、現場沒有電線及引爆裝置。殺傷力的部分現場無法確認，警方研判無立即危害，後續將由鑑識小組用防暴毯移除。

報案的某開發公司店家表示，這個東西放在前方有一個禮拜時間，以為是垃圾沒有理他，剛打開才發現這個情況。