飛機開一半「空中打架」！正副機師竟在駕駛艙互毆　2人全被停飛

▲ 法國航空證實，6月一架航班發生機師肢體衝突。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國航空一架飛往巴黎的客機發生離譜事件，2名機師竟在飛行途中發生爭執，在駕駛艙大打出手，直到其他機組員聽見聲響，才結束這場空中衝突。法航已針對此次展開調查，儘管未影響飛安，仍對2人下達停職處分。

根據《彭博》，這起事件發生在6月一架從日內瓦飛往巴黎的法航航班上，狀況很快就解決。法航一名發言人證實，航班照常飛行，2名機師現正等待管理階層對他們的不當行為作出決定。

當地媒體報導，這架空中巴士A320正副機長在飛行途中發生爭執，後來演變成肢體衝突，當時飛機才剛起飛不久，爬升到巡航高度。二人發生口角的原因目前不明，但其他機組員聞聲趕到之前，他們已經互相揪住對方衣領，其中一人疑似出手毆打或賞巴掌。他們一人聲稱是不小心，另一人則稱被賞巴掌，後來改口稱對方朝他臉上丟擲木製物品。

機組員聽見衝突聲響後進入駕駛艙，冷靜化解衝突，且一名機組員在剩餘的航程中皆待在駕駛艙，避免二人再度發生爭吵。這架飛機後來順利降落，沒有再發生其他插曲。

法航證實這起事件，表示已暫停二人的飛行資格，等待高層最終決定，但強調問題很快就解決，沒有影響機師飛行和飛安，未進一步透露爭執細節。法國航空事故調查處（BEA）則未接獲此事件相關通報，因為該航班未受到任何影響。

►客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落 醒來才知飛過頭

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》