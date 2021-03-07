他空中鬧事「痛毆空服員」硬闖駕駛艙　機長受不了！緊急迫降抓人

▲法航一架班機日前因乘客鬧事而迫降索菲亞機場。此為示意圖，與本文無關。（示意圖／翻攝自法國航空官網）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名男子3月5日在巴黎飛往新德里的法國航空班機上鬧事，導致飛機在晚上11點緊急迫降保加利亞索非亞機場。男子在飛機落地後被帶離，並被指控「危害飛行安全」。

綜合路透社與《印度斯坦時報》報導，印度國家調查局（NIA）官員安傑洛夫（Ivailo Angelov）表示，這名印度男子在飛機起飛不久後便不斷鬧事，他不止和附近的乘客發生爭吵，還出手痛毆空服員並撞擊駕駛艙門，試圖闖進駕駛艙。

Air France flight made emergency landing in Bulgaria over disruptive passenger https://t.co/K2U4uT7mkW pic.twitter.com/Z7n8C7k0EM — Reuters (@Reuters) March 6, 2021

男乘客的挑釁行為讓機長實在受不了，緊急迫降索非亞機場。飛機一觸地，這名男子就立即被帶離，並被指控「危害飛行安全」。一旦罪名成立，他將面臨最高10年的監禁。

安傑洛夫透露，「我們正著手調查這名乘客的動機為何，以對其行為作出合理解釋」。據悉，法航的這架航班事後繼續其飛往新德里的旅程。

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