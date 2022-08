客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落　醒來才知飛過頭

▲ 衣索比亞航空發生離譜事件。(示意圖/取自Ethiopian Airlines粉專)

記者陳宛貞/綜合外電報導

衣索比亞航空ET343航班15日從蘇丹飛回衣索比亞,應該開始降落時卻與塔台失聯,沒想到竟是因為2名機師在3.7萬英尺高空同時睡著,直到系統發出警報聲響才終於醒來,這時飛機早已脫離原本的軌道。

根據《每日郵報》,當時這架波音737客機正從蘇丹首都喀土穆飛往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴,本應開始降落阿迪斯阿貝巴國際機場(ADD),航空交管單位卻無法聯絡上機師,直到飛機自動駕駛系統停止並發出警報,他們才從睡夢中驚醒。

2名機師醒來後設法安全降落,奇蹟般地沒有造成任何傷亡。航班追蹤數據證實這起事件,可見飛機一度飛離路線,直到機師醒來後掉頭,重新嘗試降落,著陸後在跑道上停留約2個半小時後進行下一趟飛行。

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf