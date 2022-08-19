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客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落　醒來才知飛過頭

▲▼ 衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）。（圖／取自Ethiopian Airlines粉專）

▲ 衣索比亞航空發生離譜事件。（示意圖／取自Ethiopian Airlines粉專）

記者陳宛貞／綜合外電報導

衣索比亞航空ET343航班15日從蘇丹飛回衣索比亞，應該開始降落時卻與塔台失聯，沒想到竟是因為2名機師在3.7萬英尺高空同時睡著，直到系統發出警報聲響才終於醒來，這時飛機早已脫離原本的軌道。

根據《每日郵報》，當時這架波音737客機正從蘇丹首都喀土穆飛往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，本應開始降落阿迪斯阿貝巴國際機場（ADD），航空交管單位卻無法聯絡上機師，直到飛機自動駕駛系統停止並發出警報，他們才從睡夢中驚醒。

2名機師醒來後設法安全降落，奇蹟般地沒有造成任何傷亡。航班追蹤數據證實這起事件，可見飛機一度飛離路線，直到機師醒來後掉頭，重新嘗試降落，著陸後在跑道上停留約2個半小時後進行下一趟飛行。

航空分析師馬切拉斯（Alex Macheras）在推特發文指出，「非洲最大航空公司引發憂慮的事件，衣索比亞航空波音737飛機到達目的地阿迪斯阿貝巴時仍在37000英尺的巡航高度。為何它沒有開始降落？因為2名機師都睡著了。」

馬切拉斯提到，機師疲勞駕駛「不是什麼新鮮事」。但這起事件仍引發眾多網友震驚，「希望2名機師都被解雇，航空當局應該調查該公司機組員排班狀況」、「沒有發生憾事真是謝天謝地」、「不專業又危險」、「這太瘋了」；但也有人為機師抱不平，認為航空公司可能掩蓋他們過勞的事實。

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