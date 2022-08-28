「勇者的力量  YUNLIN UP」　民進黨雲林參選人競選主視覺發表

▲民進黨雲林七位參選人指出，主視覺是由他們共同發想，彼此擁有共同目標，並邀請立委蘇治芬擔任代言人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林虎尾鎮長參選人黃清財、麥寮鄉長參選人許忠富、北港鎮長參選人張勝智、四湖鄉長參選人陳明新、台西鄉長參選人連珮伶、縣議員參選人洪如萍及顏嘉葦等人共同發表「勇者的力量 YUNLIN UP」主視覺。七位參選人指出，主視覺是由他們共同發想，彼此擁有共同目標，並邀請立委蘇治芬擔任代言人。

麥寮鄉長參選人許忠富提到，主視覺的概念在於各地的人民就是每一位勇者，政治人物必須是勇者的承擔，團結各地一點一滴勇者的力量，為家鄉付出，大家一起向前進。許忠富指出，過去麥寮鄉受派系政治把持，阻礙地方發展，許忠富承諾未來順利上任後，會好好運用之前擔任鄉長時為麥寮打下的發展基礎，讓麥寮一天比一天更好。

台西鄉長參選人連珮伶表示，自去年決定參選到今天，心裡就一直想像未來的台西可以怎麼發展。在地方奔波忙碌的這段時間，用心聽取大家的心聲，期待跟鄉親共同守護台西。她也說明鎖規劃振興台西產業的三大方針，第一要「為台西青年漁民找新機會」，第二「為台西當地發展新觀光」，第三「為台西海口創造新經濟」，從產業開始，讓鄉親有機會賺錢，子孫願意留在地方，大家共同開創美麗台西。

北港鎮長參選人張勝智指出，「實在做，顧北港」是從政以來的抱負。從星巴克、肯德基、秀泰影城均選擇落腳北港開設，可以看到北港持續發展。未來，生命紀念館、幼兒園新建計畫、北港糖廠再造計畫、滯洪池公園化、復興鐵橋銜接板陶窯、特一號道路二期工程、產業園區的開發等，將陸續展開「為了北港的進步及鄉親支持，再度投入鎮長選舉」。

四湖鄉長參選人陳明新則呼應主視覺的概念，要團結眾人的力量，讓家鄉更好更美麗。並說道，四湖的發展潛力需要更妥善的運用，對於土地、人民、孩子，鄉親們值得更新更美好的四湖。因此決定參選四湖鄉鄉長，和勇敢的同志們、團結家鄉的勇者們為四湖努力。

虎尾鎮長參選人黃清財說，從厝內國術館、到農會上班，退休後到民進黨服務鄉親，這正是在虎尾打拼一輩子的證明。虎尾發展從來就沒停過，高鐵通車後更加速前進，虎尾視作充滿文化氣息的百年糖都，我們要實現「幸福虎尾 樂活虎尾」，目標只有一個，就是讓虎尾更好，所以願意在這不好打的選戰中站出，希望大家牽成。

縣議員參選人洪如萍表示，本身為客家人，眼見客語逐漸凋零，在國家語言法通過後，二崙及崙背被列為復興客語的重點區域，為了保存詔安客家文化，儘管辛苦，依舊願意站出來。四年前，運用客委會的資源成功設置第一座「伯公照護站」，崙背鄉也陸續設置達四座，卻仍舊鮮少有人了解並善加運用。她承諾上任後會努力媒合相關單位資源進入社區。

縣議員參選人顏嘉葦是政治素人，她說，會走入每個家庭聆聽所需，鄉親的反應就是必須做好的事情。未來會推動社區安親及雙語學習，建置遠距醫療服務，協助農漁民轉型，推廣漁電共生，結合海口特色，打造觀光新指標。身為政治工作者就要把人民期望化成行動力，團結才是力量，克服一切困難，為這場選戰加油。

雲林縣黨部主委林金忠認為，從黨外、民進黨成立到現今，眾多事實證明我們就是站在歷史正確的一方，也就是支持台灣主體意識的人越來越多，就是支持民主自由的人越來越多。主視覺的內涵是團結雲林人勇者的力量，一起向前行、走向光明。相信未來也會證明我們站在歷史正確的一方。

主視覺代言人、立法委員蘇治芬表示，這七位候選人各自從政到現在，都有他們歷程和掙扎，很高興來參與發表會鼓勵他們。如許忠富也有過去的經歷和現在必須面對的政治現實，連珮伶在台西的地方派系、環境上的地層下陷、能源的轉型，不但要找問題，還要找出問題的答案。

張勝智四年前在北港跌倒，但選民是肯定他的，他必須思考如何不辜負鎮民的期待。陳明新得要放棄多年的鄉民代表資歷和努力，挑戰民進黨未曾執政的四湖鄉。黃清財臨危受命，但也要面對抉擇，成為勇敢的承擔。如萍和嘉葦都是女性參政，一個在客庄，一個在海口，期待他們開拓取性參政的新典範。

蘇治芬說，就像許忠富所言，創業可以個人，但面對公共事務的政治，則需要更多人的參與和相挺。我們始終相信，雲林和台灣是需要我們的不懈付出，面對中國的軍事威脅、極端氣候的不穩定，唯有凝聚人民的力量，才能顧好台灣、顧好雲林、顧好咱自己的故鄉。

蘇治芬強調，不管是百年糖都的虎尾、海口新經濟的能源轉型，北港宗教古城的新發展，四湖經濟、農業與觀光的活化，宜居樂活麥寮城的打造，崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮的客家文化保存與推廣。相信歷史會站在我們這一方，讓我們一起向前行。

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►遭祝融全毀「蚵寮學堂」 受各界善團相助今重生揭牌

►狂暴雷雨釀樹倒占車道 虎尾警冒雨站崗警戒至深夜

►快訊／渡劫閃電深夜再現 雲林民眾：天上的日光燈壞了！

►遭蟲吻依然Q彈香甜 1.5萬斤文旦滯銷...獨眼老農降價賣只求回本

►沒變綠燈就衝「祖孫2人撞飛翻滾多圈」倒地不動 路人嚇壞急報警

►4千元安全帽被偷 刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

