　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「勇者的力量  YUNLIN UP」　民進黨雲林參選人競選主視覺發表

▲進黨雲林七位參選人指出，主視覺是由他們共同發想，彼此擁有共同目標，並邀請立委蘇治芬擔任代言人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民進黨雲林七位參選人指出，主視覺是由他們共同發想，彼此擁有共同目標，並邀請立委蘇治芬擔任代言人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林虎尾鎮長參選人黃清財、麥寮鄉長參選人許忠富、北港鎮長參選人張勝智、四湖鄉長參選人陳明新、台西鄉長參選人連珮伶、縣議員參選人洪如萍及顏嘉葦等人共同發表「勇者的力量 YUNLIN UP」主視覺。七位參選人指出，主視覺是由他們共同發想，彼此擁有共同目標，並邀請立委蘇治芬擔任代言人。

麥寮鄉長參選人許忠富提到，主視覺的概念在於各地的人民就是每一位勇者，政治人物必須是勇者的承擔，團結各地一點一滴勇者的力量，為家鄉付出，大家一起向前進。許忠富指出，過去麥寮鄉受派系政治把持，阻礙地方發展，許忠富承諾未來順利上任後，會好好運用之前擔任鄉長時為麥寮打下的發展基礎，讓麥寮一天比一天更好。

台西鄉長參選人連珮伶表示，自去年決定參選到今天，心裡就一直想像未來的台西可以怎麼發展。在地方奔波忙碌的這段時間，用心聽取大家的心聲，期待跟鄉親共同守護台西。她也說明鎖規劃振興台西產業的三大方針，第一要「為台西青年漁民找新機會」，第二「為台西當地發展新觀光」，第三「為台西海口創造新經濟」，從產業開始，讓鄉親有機會賺錢，子孫願意留在地方，大家共同開創美麗台西。

北港鎮長參選人張勝智指出，「實在做，顧北港」是從政以來的抱負。從星巴克、肯德基、秀泰影城均選擇落腳北港開設，可以看到北港持續發展。未來，生命紀念館、幼兒園新建計畫、北港糖廠再造計畫、滯洪池公園化、復興鐵橋銜接板陶窯、特一號道路二期工程、產業園區的開發等，將陸續展開「為了北港的進步及鄉親支持，再度投入鎮長選舉」。

四湖鄉長參選人陳明新則呼應主視覺的概念，要團結眾人的力量，讓家鄉更好更美麗。並說道，四湖的發展潛力需要更妥善的運用，對於土地、人民、孩子，鄉親們值得更新更美好的四湖。因此決定參選四湖鄉鄉長，和勇敢的同志們、團結家鄉的勇者們為四湖努力。

虎尾鎮長參選人黃清財說，從厝內國術館、到農會上班，退休後到民進黨服務鄉親，這正是在虎尾打拼一輩子的證明。虎尾發展從來就沒停過，高鐵通車後更加速前進，虎尾視作充滿文化氣息的百年糖都，我們要實現「幸福虎尾  樂活虎尾」，目標只有一個，就是讓虎尾更好，所以願意在這不好打的選戰中站出，希望大家牽成。

縣議員參選人洪如萍表示，本身為客家人，眼見客語逐漸凋零，在國家語言法通過後，二崙及崙背被列為復興客語的重點區域，為了保存詔安客家文化，儘管辛苦，依舊願意站出來。四年前，運用客委會的資源成功設置第一座「伯公照護站」，崙背鄉也陸續設置達四座，卻仍舊鮮少有人了解並善加運用。她承諾上任後會努力媒合相關單位資源進入社區。

縣議員參選人顏嘉葦是政治素人，她說，會走入每個家庭聆聽所需，鄉親的反應就是必須做好的事情。未來會推動社區安親及雙語學習，建置遠距醫療服務，協助農漁民轉型，推廣漁電共生，結合海口特色，打造觀光新指標。身為政治工作者就要把人民期望化成行動力，團結才是力量，克服一切困難，為這場選戰加油。

雲林縣黨部主委林金忠認為，從黨外、民進黨成立到現今，眾多事實證明我們就是站在歷史正確的一方，也就是支持台灣主體意識的人越來越多，就是支持民主自由的人越來越多。主視覺的內涵是團結雲林人勇者的力量，一起向前行、走向光明。相信未來也會證明我們站在歷史正確的一方。

主視覺代言人、立法委員蘇治芬表示，這七位候選人各自從政到現在，都有他們歷程和掙扎，很高興來參與發表會鼓勵他們。如許忠富也有過去的經歷和現在必須面對的政治現實，連珮伶在台西的地方派系、環境上的地層下陷、能源的轉型，不但要找問題，還要找出問題的答案。

張勝智四年前在北港跌倒，但選民是肯定他的，他必須思考如何不辜負鎮民的期待。陳明新得要放棄多年的鄉民代表資歷和努力，挑戰民進黨未曾執政的四湖鄉。黃清財臨危受命，但也要面對抉擇，成為勇敢的承擔。如萍和嘉葦都是女性參政，一個在客庄，一個在海口，期待他們開拓取性參政的新典範。

蘇治芬說，就像許忠富所言，創業可以個人，但面對公共事務的政治，則需要更多人的參與和相挺。我們始終相信，雲林和台灣是需要我們的不懈付出，面對中國的軍事威脅、極端氣候的不穩定，唯有凝聚人民的力量，才能顧好台灣、顧好雲林、顧好咱自己的故鄉。

蘇治芬強調，不管是百年糖都的虎尾、海口新經濟的能源轉型，北港宗教古城的新發展，四湖經濟、農業與觀光的活化，宜居樂活麥寮城的打造，崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮的客家文化保存與推廣。相信歷史會站在我們這一方，讓我們一起向前行。

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►遭祝融全毀「蚵寮學堂」　受各界善團相助今重生揭牌

►狂暴雷雨釀樹倒占車道　虎尾警冒雨站崗警戒至深夜

►快訊／渡劫閃電深夜再現　雲林民眾：天上的日光燈壞了！

►遭蟲吻依然Q彈香甜　1.5萬斤文旦滯銷...獨眼老農降價賣只求回本

►沒變綠燈就衝「祖孫2人撞飛翻滾多圈」倒地不動　路人嚇壞急報警

►4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

ET快訊
鄭寶清宣布參選　鄭運鵬親回：黨員要接受黨紀處理
近視士兵沒戴眼鏡「長官看成靶」　中士遭射死
快訊／徐國勇回應郭台銘：我不會尸位素餐！
外役監逃犯許亞倫「不想馬上回監獄」：不知被通緝
快訊／新北五股「疑遭人放炸彈」！現場急拉封鎖線
許光漢抵南韓「機場人潮暴動」！　8名保鑣護駕
獨／台北長腿妹騎車環島　揹牌「徵男友」：女女可

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文苗栗行程滿檔力挺徐定禎　拼團結共贏翻轉苗栗

「勇者的力量  YUNLIN UP」　民進黨雲林參選人競選主視覺發表

北市成「丟臉之都」？　城博官網英譯被抓錯一堆：第一頁就爛成這樣

快訊／郭台銘怒嗆有人要下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

鄭寶清宣布參選桃園市長　鄭運鵬親回應：黨員要接受黨紀處理

非洲象阿里衰中槍！寵物政策互槓　黃捷轟柯志恩：臉皮比大象厚

參選桃園市長　鄭寶清：一晚上就遭遇4000多個海外假帳號攻擊

黃珊珊宣布參選喊擺脫藍綠　游淑慧反揭「顏色變化史」

4大社團後援會千人力挺　陳時中：腰桿挺直讓世界看到台灣

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

蔡英文苗栗行程滿檔力挺徐定禎　拼團結共贏翻轉苗栗

「勇者的力量  YUNLIN UP」　民進黨雲林參選人競選主視覺發表

北市成「丟臉之都」？　城博官網英譯被抓錯一堆：第一頁就爛成這樣

快訊／郭台銘怒嗆有人要下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

鄭寶清宣布參選桃園市長　鄭運鵬親回應：黨員要接受黨紀處理

非洲象阿里衰中槍！寵物政策互槓　黃捷轟柯志恩：臉皮比大象厚

參選桃園市長　鄭寶清：一晚上就遭遇4000多個海外假帳號攻擊

黃珊珊宣布參選喊擺脫藍綠　游淑慧反揭「顏色變化史」

4大社團後援會千人力挺　陳時中：腰桿挺直讓世界看到台灣

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

李國毅10個月女兒「奶音打招呼」萌翻！　3萬網融化：可愛爆擊

台東+239　衛生局呼籲盡快完成疫苗接種提升保護力

台東「吹南風晒音樂」　8／27最終場

賣90元芹菜被罰30萬元！陝西攤商無奈：一下子把人罰死！

大象牙痛多年臉部發黑　獸醫用電鑽取出潰爛牙根...手術畫面曝光

宣宣剖腹產後吃全餐「像經痛10倍以上」　曝近況：去廁所花15分鐘

4歲美柴陪姊姊拍婚紗　穿「透膚蓬蓬裙」媚眼回眸：一起當新娘～

調皮貓躲「巨大龜殼標本」只露出頭　爸笑：果然是好「龜咪」

蔡英文苗栗行程滿檔力挺徐定禎　拼團結共贏翻轉苗栗

GAI演出淚崩！下台「抱老婆痛哭」親吐20年拚心聲

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

鄭寶清宣布參選　民進黨：登記就開除黨籍

鄭寶清參選桃園　鄭運鵬競辦回應

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

陸無人機侵擾小金門！　金防部證實

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態

「國防高層該醒了」　他憂：陸無人機攜炸彈呢？

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

更多熱門

相關新聞

鄭寶清宣布參選　鄭運鵬：黨員要接受黨紀處理

鄭寶清宣布參選　鄭運鵬：黨員要接受黨紀處理

前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，從政黨員要接受黨紀，不管是接受提名、徵召，或黨紀處理都是公平的，相信市民在投票上會有所選擇。

黃捷轟柯志恩：臉皮比「大象阿里」還厚

黃捷轟柯志恩：臉皮比「大象阿里」還厚

斗六市長盃慢速壘球錦標賽　連續二週日開戰

斗六市長盃慢速壘球錦標賽　連續二週日開戰

鄭寶清：一晚上遭遇4000多個假帳號攻擊

鄭寶清：一晚上遭遇4000多個假帳號攻擊

4大社團後援會千人力挺　陳時中：讓世界看到台灣

4大社團後援會千人力挺　陳時中：讓世界看到台灣

關鍵字：

2022九合一大選2022雲林縣黃清財蘇治芬許忠富張勝智陳明新連珮伶洪如萍顏嘉葦張勝智

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面