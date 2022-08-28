國民黨全代會登場　「總教練」朱立倫為22縣市長參選人造勢

▲國民黨828舉辦全代會 。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨第21屆第二次全國代表大會（全代會）今（28日）上午9時半在體育大學綜合體育館登場。此次邀集六都市長、所有縣市長及部分直轄市議員參選人到場，為11月26日九合一大選造勢。此外，今天造勢走棒球風，黨主席朱立倫將以總教練之姿出場，授與參選人球棒，象徵藍軍強棒出擊。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

在行程規畫上，朱立倫致詞會全代會拉開序幕，接著介紹國民黨六都市長、各縣市長等參選人，並造勢。10時50分起，由黨秘書長黃健庭、國民黨立法院黨團總召分別進行黨務報告及黨團工作報告。下午1時由曾銘宗主持第二次會議，討論國民黨「現階段政治任次案」；下午1時半則由前黨副主席曾永權主持第三次會議，會中將通過中評委員聘任及追認案、第26屆考紀會委員增聘委員名單案等。預計全代會將於下午3時結束。

另外，國民黨這次全代會主軸標語為「為你拚好日子」，造勢主題T恤把「拚」字與KMT的英文字母「M」放在胸前，藉此象徵國民黨始終把人民放在心上，要為民眾打拚過上好日子。

國民黨22縣市長參選人名單為：台北市蔣萬安、新北市侯友宜、桃園市張善政、台中市盧秀燕、台南市謝龍介、高雄市柯志恩、基隆市謝國樑、新竹市林耕仁、新竹縣楊文科、苗栗縣謝福弘、彰化縣王惠美、南投縣許淑華、雲林縣張麗善、嘉義縣王育敏、嘉義市黃敏惠、屏東縣蘇清泉、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、澎湖縣賴峰偉、金門縣楊鎮浯、連江縣王忠銘。而前總統馬英九、前黨主席吳敦義也受邀出席。