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鄭寶清宣布參選　民進黨桃園市黨部：若登記就開除黨籍

▲▼民進黨籍前立委鄭寶清。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清表示，拜託大家給他機會為桃園留下良心、公平正義、民主法治。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨籍前立委鄭寶清27日晚間宣布，將參選桃園市長，讓桃園市成為「四腳督」局面。對此，民進黨桃園市黨部回應，鄭一旦正式登記，就會開除黨籍。

鄭寶清於《董事長開講》粉絲見面會，宣布投入桃園市長選舉。他說，自己在桃園出生，一輩子都在桃園打拚，死後也要葬在桃園，然而，其他人為了選市長遷來桃園，卻都不熟桃園的路，這樣要如何疼惜桃園？他強調，要把一輩子打拚下來的經驗、能力與智慧獻給桃園人，拜託大家給他機會為桃園留下良心、公平正義和民主法治。

▲▼民進黨中常會 主席卓榮泰 桃園市長鄭文燦 柯建銘 一起走出主席辦公室 鄭寶清堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭寶清認為，選舉最重要的是選出一個有核心價值的候選人，就像開車要去高雄，若沒有目標，車子再好永遠都不會到高雄，反之，不管用什麼方式都能達成目標；同理，候選人只要清廉、勤政、愛鄉土都是好的，若沒有誠信則不應該給予支持，讓該候選人落選。

鄭寶清正式參選，加上民進黨參選人鄭運鵬、國民黨參選人張善政和民眾黨參選人賴香伶，讓桃園市成為「四腳督」局面。《中時新聞網》報導，民進黨桃園市黨部主委張丞儀表示，鄭若正式登記，就會開除黨籍。

▼桃園市長白藍綠參選人，左起為賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

▲▼桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

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