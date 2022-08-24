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竹北名建案「連3拉3」停工中又坍塌　縣府硬起來：沒解決沒復工

▲▼竹北市「豐采520」坍塌。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲目前已在停工中的建案「豐采520」旁道路再次坍塌。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，分別於今年6月、7月31日兩度發生相同位置坍塌，嚴重影響民眾安全，縣府勒令建案全面停工，現已籌組建築師、專家和技師的專案小組，將徹底釐清原因和肇責。停工中的工地正進行固化補救工程，今天（24日）下午又因地下水和自來水管漏水沖失路基，造成原坍塌處路面又塌陷，該路段緊急封鎖，縣長楊文科第一時間趕赴現場，強硬要求建商高層正視民眾安全，只要沒有徹底解決辦法和改善計畫，就持續停工。

▲▼竹北市「豐采520」坍塌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲縣長楊文科第一時間趕赴現場，強硬要求建商，只要沒有徹底解決辦法和改善計畫，就持續停工。

坍塌意外發生在下午4時50分，當時正在縣府辦公的縣長楊文科得知後立即趕赴現場關心，他強調，上次坍塌即已勒令停工、開罰，過不到一個月竟然又發生，這對民眾安全是極大的威脅，絕對繼續開罰，找出徹底解決辦法和完善改善計畫前，建案絕對持續停工，同時他指示縣府相關人員確實緊盯，民眾人身安全絕不能妥協。

竹縣工務處指出，建案因上次坍塌已全面停工中，目前在施工的是路基固化工程，以低壓灌漿方式固化，今天下午因地下水流動、自來水管漏水，造成上次坍塌處路面又坍塌。

▲▼竹北市「豐采520」坍塌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，分別於今年6月、7月31日兩度發生相同位置坍塌，今日再發生第三次坍塌。

楊文科說，目前自強北路與莊敬六街之間的勝利二路全面封鎖禁止通行，強烈要求建商並派員緊盯，務必全力完成固化工程，確保路基不再流失。再者，原決議的全面停工一樣持續，專案小組部分則已邀請兩位建築師、一位技師和一位專家學者，原訂於26日開會，協助找出坍塌的根本原因，釜底抽薪解決問題。最後則是嚴格審查建商的改善計畫，沒通過就無限期停工。

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