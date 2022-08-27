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蔣萬安急喊正藍軍　黃珊珊：年輕的萬安委員怎會有封建式想法

▲▼黃珊珊出席「特搜!永康東西軍」商圈活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊出席「特搜!永康東西軍」商圈活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，隨著北市副市長黃珊珊遞出辭呈，台北市長「三腳督」態勢確立。面對國民黨參選人蔣萬安急喊「正藍軍」宣示，黃珊珊說，他忘記台北市已經超越藍綠8年了，這個好像是8年以前的想法，「我不曉得為何這麼年輕的萬安委員，怎麼還會有這種封建式的想法」。

黃珊珊26日晚間請辭副市長職位，預計在28日舉行參選記者會。對於最後一個市政行程，黃珊珊說，今天她還要做導覽員，還有很多的市政行程要跑，「心情就是，這是我出社會之後第一次失業，請大家幫我找工作」，心情還不錯，只有一個問題，每天早上5點多起床，不用開晨會的話不知道是甚麼狀況，心情很好。

另外，台北市長柯文哲在專訪時，稱陳時中仇恨值比較高？黃珊珊不願多談，僅表示，「每個人都有自己的評價，這種事情就讓市民去評價」；至於是否會覺得陳年紀太大，不適合選？黃則說，這是每個人的權利，還是回到讓市民評價。

另外，由於票源與蔣萬安重疊，蔣日前也急喊自己才是正藍軍，宣示意味濃厚。對此，黃珊珊說，他忘記台北市已經超越藍綠8年了，這個好像是8年以前的想法，「我不曉得為何這麼年輕的萬安委員，怎麼還會有這種封建式的想法」。

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