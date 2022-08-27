他揭1族群選票被黃珊珊搶走　陳時中「急了」：開始出奇招

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

2022年底選戰腳步接近，隨著北市副市長黃珊珊遞出辭呈，台北市長「三腳督」態勢確立。前立委郭正亮26日分析，由於黃珊珊拿走年輕人選票，國民黨台北市長參選人蔣萬安在55歲族群支持度則相對穩定，致使民進黨台北市長參選人陳時中「急了」，開始出各種奇招。

陳時中儘管已68歲，卻在日前赴知名同志友善酒吧，接受民眾熱情的「背後抱」及自拍，並學習調製Gin tonic，擺脫嚴肅形象。此外，從陳時中競選總部釋出「相揪跳街舞！阿中的街舞初體驗」影片可見，陳時中還向年輕人學習跳街舞。陳時中團隊幕僚指出，這幾天逐步釋出街舞、酒吧影片，以及舉辦姐妹粉紅派對，目的在於爭取「非基本盤」支持者。

不過，郭正亮在《新聞大白話》中指出，由於黃珊珊搶到年輕人選票，蔣萬安在55歲族群支持度又相對較穩，導致陳時中開始出各種奇招，譬如去Gay Bar、穿奇怪衣服，都是他「急了」的表現。

郭正亮進一步指出，其實防疫才是傷害陳時中選情的主要因素，舉例而言，次世代莫德納疫苗明明今年初就在談，至今還貨還沒到。尤其台灣約9月中可能有新一波疫情，屆時防疫期間各種問題，又會被拿出來討論，其中對陳時中造成最大傷害的是疫苗價格，甚至還扯到保密年限。

因此，郭正亮認為，陳時中在台北選戰中，始終無法讓市政議題變成核心政見，畢竟他很容易被拉到防疫方面的話題裡。