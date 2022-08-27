鄭運鵬新屋後援會成立　提市立兒童樂園+健康樂活村福利政見

▲民進黨桃園市參選人鄭運鵬今（27）日主持新屋後援會成立大會，強調市政建設引擎運轉正順暢，對的方向不能換。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（27日）上午在新屋區成立後援會，鄭運鵬強調，桃園前進得引擎運轉正順暢，對的方向千萬不能開到一半又走回頭路；同時允諾提出捷運沿線興建市立兒童樂園、健康樂活村兩支箭福利政見。

鄭運鵬今天上午在新屋區成立首場地區型後援會，市長鄭文燦、立委黃世杰、湯蕙禎與市議員陳睿生等人現身力挺，逾500名鄉親熱情高喊「鄭運鵬當選」。

▲桃園市長鄭文燦推薦「小一號的鄭市長」一定能夠讓新屋開發快一點，新屋的發展一定可以再更好。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，自己有個客家Line貼圖叫做「做得」（客語，可以之意思），只要新屋提出要求，他會說「好啦，做得、做得。」這幾年來，新屋高中已成立、頭洲科技園區也已核定，未來台66線快速道路全線高架化也已經定案，這些正在進行中的案子，需要有能力、肯承擔的市長來延續。過去鄭運鵬在立法院幫桃園爭取了相當多建設，比如台61線、66線之前因豪雨出現坑洞，就是由鄭運鵬與黃世杰兩名委員爭取加鋪改善。相信「小一號的鄭市長」一定能夠盯緊相關進度，讓開發快一點，新屋的發展一定可以再更好。

鄭運鵬則盛讚鄭文燦市長過去七年多來政績，如果沒有鄭文燦市長，三歲以下小朋友沒辦法每個月補助3000元、機場捷運沒辦法通車、健保保費沒有補貼、老人也無法免費裝假牙。就因為鄭文燦做得好，連總統都拿去用，現行許多的國家政策，就是蔡總統放大桃園模式在全國實施。

▲桃園市長參選人鄭運鵬與市長鄭文燦等人在新屋後援會成立大會上高呼「凍蒜」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬也承諾，在這麼好市政上，他率先提出捷運兩支箭。第一箭將在桃園捷運沿線興建市立兒童樂園，結合桃園製造業、觀光業、文化產業，讓小朋友週末有平價休閒娛樂空間。第二箭，將成立捷運健康樂活村，讓桃園優秀醫療機構與協助整合智慧健康產業、資通訊產業來服務長者。從剛出生小朋友照顧到長者，讓全台鄉親都知道，桃園市是個可安心居住好地方。

鄭運鵬強調，新的鄭市長可以小一號，但市政建設要再大一號！桃園的發展如同在對的道路上開車，引擎運轉正順暢，在對的方向，千萬不能開到一半又走回頭路。

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