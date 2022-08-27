台南殺警案為鑑　「誓為警消後盾」張善政：危險加給不打折

▲國民黨桃園市參選人張善政今（27）日受訪時表示，台南殺警案應該全額支付警消危險加給，「我誓為警消的後盾」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台南殺警案造成2名年輕員警殉職，國民黨桃園市長參選人張善政第一時間主張全額支付警消危險加給，張善政今天受訪時重申，殺警事件看到警察、消防隊勤務危險且繁重，而且具有危險性，他特別呼籲，對桃園市警消的加給津貼應該要拉到全額，並強調「誓為警消的後盾」。

▲國民黨桃園市參選人張善政今（27）日參訪大溪區休閒農業暨竹筍嘉年華活動，向農民採購在地絲瓜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午到大溪區休閒農業暨竹筍嘉年華活動參訪，張善政受訪時指出，這次台南殺警事件，讓大家看到警察、消防隊的工作與勤務，不僅繁重且具有危險性，他特別呼籲，對於桃園市警消的加給津貼，應該要把它拉到全額，因為現在是打七折，「這是我們的聲明，這也是我要特別表明，我誓為警消的後盾」。

張善政認為，昨天桃園市政府也說「已經在做了」，但他認為，市府應該趁這個時候借力使力，表達不只是鄭文燦先前有向內政部申請，只是內政部還沒有核准，現在，不同政治立場的張善政也來呼籲同樣的事情，表示這是不分藍綠、為維護警消的共識，希望能借力使力讓內政部有更大地體會民意的力量，核准這個事情。

▲國民黨桃園市參選人張善政今（27）日參訪大溪區休閒農業暨竹筍嘉年華活動，與前大溪鎮長曾榮鑑（右一）、市議員參選人楊朝偉（右二）等人對支持農民比讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對蔡英文總統今天到新竹與楊梅輔選，是否有國家機器啟動之嫌？

張善政提及，現在對於蔡英文主席，最關心的事情就是她還有鄭文燦、鄭運鵬三位要對先前全黨挺一人，破壞我們學術倫理、誠信等問題道歉，我覺得民眾期待的是她要趕快道歉。這個比她跟誰合體不合體更為重要。

至於台北市長柯文哲昨晚到桃園時曾說，「善哥現在是躺著選」。張善政強調：「我每一分鐘都沒有浪費，每天行程都非常非常地緊湊，歡迎柯文哲市長來跟我一起體會一下。」

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