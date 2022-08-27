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謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立　謝龍介宣布交棒蔡宗豪

▲謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立，藍營大咖趙少康、羅智強、議長郭信良帶領議員團隊、立委陳以信、台南市黨部主委林進旺等人都到場力挺青年蔡宗豪接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立，藍營大咖趙少康、羅智強、議長郭信良帶領議員團隊、立委陳以信、台南市黨部主委林進旺等人都到場力挺青年蔡宗豪接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

青年接班氣勢強！原台南市中西區、北區市議員謝龍介，年底參選台南市長，留下議員空缺競爭激烈，27日謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立，藍營大咖趙少康、羅智強、議長郭信良帶領議員團隊、立委陳以信、台南市黨部主委林進旺等人都到場力挺青年蔡宗豪接棒，謝龍介現場宣佈交棒傳承蔡宗豪。

台南市長參選人謝龍介親自為蔡宗豪披上彩帶，前台北市議員羅智強授戰旗誓師勝選，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康送上「包子」、立委陳以信送上「粽子」，象徵「包中」，國民黨台南市黨部主委林進旺則送上鳳梨、總部主任委員陳瑞淇送上菜頭，象徵好彩頭旺旺來，台下支持者氣勢高昂紛紛高喊「凍蒜」。▲謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立，藍營大咖趙少康、羅智強、議長郭信良帶領議員團隊、立委陳以信、台南市黨部主委林進旺等人都到場力挺青年蔡宗豪接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介表示，蔡宗豪大學就投身公益，請大家用選票來支持年輕人，現場宣佈正式傳承交棒清廉與正義給蔡宗豪，昔日老闆羅智強則集結蔡宗豪等子弟兵，組成「強戰隊」，全力輔選栽培年輕人，他也懇請台南鄉親力挺青年蔡宗豪接棒，趙少康則說，蔡宗豪年輕、勤勞又熱心公益，大家一定要站出來，力挺優秀青年接班，議長郭信良今天率領議員團隊到場支持，請大家把蔡宗豪送進市議會。

蔡宗豪表示，過去20年來，市議員謝龍介在中西區、北區為鄉親服務，監督市政專業又有魄力，獲得高度的肯定好評，請大家市長一定要繼續支持謝龍介，空出來的議員席次，他也拜託鄉親牽成蔡宗豪，允諾一定會堅持傳承謝龍介清廉與正義的價值，感謝藍營各前輩、鄉親好友今天到場支持力挺。

▲謝龍介、蔡宗豪聯合競選總部成立，藍營大咖趙少康、羅智強、議長郭信良帶領議員團隊、立委陳以信、台南市黨部主委林進旺等人都到場力挺青年蔡宗豪接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪也提出捍衛年輕人的首要政見「促設青年局」，照顧學幼童「國中小營養午餐免費、提高0-6歲幼托補助、校園音樂教育多元化」，以及照顧台南長輩「爭取補助65歲以上長者免繳健保費」，還有最近殺警案治安問題，他表示過去三年台南的人均故意殺人案，都是六都最高，一定要整頓改善刻不容緩，提出「強化治安、補足警力」等政見。

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