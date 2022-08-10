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羅智強力挺蔡宗豪！　首場問政會站台拜票拼凍蒜

▲蔡宗豪（左）首辦問政說明會，羅智強（右）強力站台方挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡宗豪（左）首辦問政說明會，羅智強（右）強力站台方挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台北市議員羅智強新政團「真愛台灣」，徒步環島抵達台南，連2天幫子弟兵、台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，頭2場長榮新城、大道二區問政說明會站台，以及到路口、市場拜票，蔡宗豪起手式由大咖羅智強助陣，許多民眾比讚、握手、合照，人氣相當旺。

▲蔡宗豪（左）首辦問政說明會，羅智強（右）強力站台方挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「支持蔡宗豪，就是支持羅智強！」，羅智強說，徒步環島這麼長的路，除了為台灣民主祈福，也希望為傳承行腳，走到台南很重要的二件事，一方面為台南市長參選人謝龍介加油打氣，希望年底改變翻轉台南，一方面要推薦他的辦公室助理蔡宗豪，年輕、熱情、專業、有很強的服務熱忱，希望強團隊服務精神與理念，透過年輕戰將傳承下去。

▲蔡宗豪（左）首辦問政說明會，羅智強（右）強力站台方挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

問政說明會上，蔡宗豪提出重要政見，包括65歲以上長者免繳健保費，他說，台北、新北、桃園、台中、高雄等都已經施行，台南目前卻只補助1年1千元，在各方不斷爭取下，明年起加碼補助1年3千元，但仍沒有全額補助，他認為長輩在這片土地打拼一輩子、在台南落地生根，尤其人口老化嚴重，政府對退休福利制度一定要更完善，妥善照顧老年人。

蔡宗豪說，台南的新生兒去年創新低，只有9千多人，他認為家長養育小孩的開銷很大，政府一定要多幫家長減少各種育兒負擔，來鼓勵民眾生育，因此提倡國中小營養午餐免費，一名孩童每年可省下近萬元費用，以及爭取提高0至6歲幼托補助，減輕家長負擔，此外，還有促設青年局政見，提高青年預算，協助年輕人創業、找工作，把好的人才留在台南不北飄。

▲蔡宗豪（左）首辦問政說明會，羅智強（右）強力站台方挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加問政說明會谷先生表示，年輕人當然要支持，本來就要世代交替，年輕人上來才有活力，另一名柯小姐則說「我支持蔡宗豪」，國民黨要年輕人出來才有希望，才能生生不息，而且年輕人沒有包袱，這時候最好做事。

▲蔡宗豪（左）首辦問政說明會，羅智強（右）強力站台方挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪說，之前公投期間跟在羅智強身邊全台跑透透，看到強哥不是為自己，而是推動反萊豬、護藻礁等議題，為了台灣更好的未來而努力，促使他更加堅定出來參選的動念，蔡宗豪感謝羅智強強力站台，未來將堅持傳承羅智強為民服務、監督市政的理念精神。

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