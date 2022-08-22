台南2警遭割喉亡「配槍不見」　謝龍介：鄉親注意安全

記者皮心瑀／綜合報導

台南安南區北汕尾三路22日兩名員警疑似在追查竊盜通緝犯，卻遭受攻擊，其中一人甚至遭割頸20公分。不幸的是，經緊急搶救，受害的36歲涂姓、27歲曹姓員警仍宣告不治，而案發現場1警槍、24子彈未尋獲，可能被嫌犯帶走。國民黨台南市長參選人謝龍介提醒民眾，在嫌犯落網之前，務必注意自身安全。

▲台南警遭遇刺。（圖／記者林悅翻攝）

謝龍介指出，根據已知資訊，台南市警二分局民權所的兩名員警，是在追緝贓車竊盜通緝犯時遇襲，從現場狀況研判，排除交通事故，疑似遭到攻擊，犯嫌人數不明，目前逃逸無蹤。

謝龍介說，懇請所有國人，向殉職員警，及其家人致上最深切的哀悼之意，也呼籲台南鄉親藥注意自身安全。

據了解，台南市警二分局民權所2員警，疑追竊盜通緝犯時在安南區北汕尾三路15號旁巷受傷，市警三分局據報派員前往現場勘查蒐證，並拉起封鎖線，從現場狀況研判，應非發生交通事故，疑在緝捕犯嫌時受傷，犯嫌逃逸無蹤，犯嫌人數不明。

據悉，警員出勤是一槍2彈匣，共24發子彈，目前警方正在尋找2名殉職員警的配槍及彈匣，但消防局表示，救護車上並沒有遺留警槍，如有一定會完整交還警方。

針對這起殺警凶案，台南市長黃偉哲稍早也在臉書PO文，「今日台南兩位員警執勤時，不幸遭遇傷害一案，我已經責成市警局掌握偵辦進度並對外說明。」