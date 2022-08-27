國2重大車禍！大貨車撞聯結車...車頭嚴重毀損　西向回堵紫爆

▲1輛大貨車今（27）日上午行經國2西向10.3K處時失控擦撞同向聯結車，造成後方嚴重回堵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國2西向往桃園機場方向今（27）日發生大貨車失控擦撞聯結車事故，造成後方嚴重回堵，甚至波及桃園市區往國2平面道路也造成嚴重車陣，國一警方指出，大貨車往桃園機場方向行駛，不慎與同向聯結車擦撞，因占用兩個車道造成回堵，因大型車輛排除花費較長時間，造成後方回堵，所幸無人受傷，事故原因正調查釐清，現場已於上午10時47分排除，目前正消化車流中。

▲1輛大貨車今天上午行經國2西向10.3K處時不慎擦撞同向聯結車，造成嚴重回堵，警方找來吊車緊急處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警察大隊表示，1輛大貨車今天上午9時12分行經國2西向10.3K處時，突然失控擦撞前方聯結車，造成大貨車車頭與車身嚴重毀損，所幸2名駕駛都未受傷，警方到場時，立即通知吊車到場協助脫離。

▲1輛大貨車今天上午行經國2西向10.3K時擦撞前方聯結車，警方緊急處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事故現場因車輛占用2個車道，大型車輛排除需要較長時間，僅剩路肩處可供通行，造成後方西向車流回堵數公里，甚至波及南桃園交流道往國2方向雙向車流，所幸經警方處理後，事故現場已於上午10時47分排除，國一警方通報警廣宣達，並請交控中心顯示CMS提醒用路人及早繞道並注意行車安全，至於事故原因正由警方調查釐清。

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