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社會 社會焦點 保障人權

偷排含重金屬汙水獲利逾20億　桃園紘鼎開發負責人遭羈押禁見

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出位於台61線附近紘鼎開發工程，偷排含有重金屬汙水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出位於台61線附近紘鼎開發工程，偷排含有重金屬汙水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署日前接獲檢舉，指稱桃園市蘆竹區紘鼎開發工程私設排水管線偷排含有重金屬汙水至台61線排水渠道、非法堆置廢棄土方，嚴重造成汙染，桃檢啟動「檢警環調聯合查緝平台」，指揮桃園市調處、環保署北區督察大隊與市府環保局等組成專案小組，經長期蒐證後日前發動搜索，拘提紘鼎開發陳姓負責人等11人到案，經確認涉嫌私設管線違法排放含重金屬廢污水等事實，初估不法獲利逾20億元，檢方以陳姓負責人依涉犯水污染防治法、廢清法等罪嫌，且有逃亡、滅證之虞，昨（25日）向桃園地院聲押禁見獲准，其餘共犯分則以2至20萬元獲得交保。

▲桃檢指揮調查局、環保人員查出在近紘鼎開發工程公司查出偷排含有重金屬汙水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮調查局、環保人員查出在近紘鼎開發工程公司查出偷排含有重金屬汙水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查，位於蘆竹區紘鼎開發工程公司，涉嫌偷排含有重金屬汙水至台61線排水渠道、非法堆置廢棄土石方，造成地方嚴重污染環境之事實，檢方指派檢察官王柏淨指揮桃園市調處、環保署北區督察大隊、移民署桃園專勤隊、桃園市環保局、蘆竹警分局等單位組成專案小組積極偵辦。

專案小組經多日調查，8月24日晚間8時許兵分多路搜索，拘提紘鼎公司43歲陳姓負責人與許姓、沈姓等11人到案，扣押相關操作機具與私設管線，初步統計紘鼎公司自去年8月起至今，非法排放汙水與棄置土方不法利益高達20億元，檢方複訊後，認陳姓負責人等人涉犯水污染防治法、廢棄物清理法、空污染防制法等涉嫌重大，將陳姓、許姓員工等2人有逃亡、湮滅、偽造變造證據或勾串共犯與證人之虞，向桃園地院聲請羈押。

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員日前漏夜查出紘鼎開發工程公司偷排含有重金屬汙水，專案人員現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員日前漏夜查出紘鼎開發工程公司偷排含有重金屬汙水，專案人員現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，陳姓負責人經地院裁定羈押禁見，許姓員工則以20萬元交保；另沈姓等 6人經檢察官命分別具保2至5萬元不等交保；另3名未成年人則於檢察官訊問後移送桃園少年法庭調查，檢方將持續追查上游廢棄物來源。

桃檢強調，本案經啟動「檢警環聯合查緝平台」之案件，結合各方專業力量，長時期運用高科技設備蒐證，建立環保犯罪專案查緝合作模式，有效提升查緝能量，呼籲不肖人士勿心存僥倖、以身試法。

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