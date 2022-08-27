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快訊／全數尋獲！清水公所員遊一線天5失聯一夜　意識清楚未受傷

▲▼南投熱門景點武界一線天。（圖／網友Yost提供）

▲南投熱門景點武界一線天，清水區公所員工旅遊卻傳出5人失聯，不過好消息傳出5人皆已被平安尋獲。（圖／網友Yost提供）

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有4名員工與1名領隊兼司機卻失聯。警消人員獲報後徹夜搜救，稍早傳出好消息，現場尋獲2名員工，而另外失聯的3人警消也掌握確切位置，已知均意識清楚、狀況良好。不過因為有人腿部不適，下撤速度較慢，搜救人員已往上游前進與剩餘的3位失聯者會合。

據了解，清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有4人以及當地九人座司機未返回集合點。

民政局指出，發現有同仁未歸後，遂立即商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，民政局長吳世瑋也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合。

據民政局長吳世瑋表示，搜救人員於凌晨4時許在距離一線天下游大概7公里處尋獲腳印發現腳印。另外稍早也傳出令人振奮消息，台中市消防局表示，現場搜救人員分別於上午9時15分找到1人，9時48分找到1人，身體狀況均良好，但目前仍有3人失聯，現場搜救行動仍持續進行中。

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