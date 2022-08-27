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遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯。台中特搜大隊及警消人員獲報後徹夜展開搜救，終於在今天中午陸續將5人全部尋獲，據悉原本1個多小時的路途，卻因為領隊走偏了，與公所人員失聯將近24小時，搜救畫面也跟著曝光。

▲▼台中武界

▲▼台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

▲▼台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲搜救人員驚險溯溪。

清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有4人以及當地九人座司機未返回集合點。

▲▼台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，原本領隊說一個多小時就會到，所以大家就同意去，後來就是走偏了，領隊說在30分鐘，後來大家又問還要多久，又說要再30分鐘，最後才坦承他走偏了，未料卻因此困在身深山，走不出來。

▲▼台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

5人失聯事件爆發後，昨天中午警消立即商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，民政局長吳世瑋也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，沿著南投五界一線天進入，爬山溯溪，經過24小時終於將人搜尋獲。

▲▼台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

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