「一直走都到不了」河床生火躲野豬　工班談迷路驚魂一度哽咽

▲ 清水公所第一批獲救的紀先生(右)受訪時無奈表示，「領隊帶我們走，一直說30分鐘就到了」。（圖／記者鄧木卿攝）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，不過稍早也傳出好消息，失聯的5人均意識清楚被尋獲，目前也正陸續下撤中。而第一批獲救下山的公所人員，歷劫歸來回想迷途情形，無奈表示，「領隊一直帶我們走，說30分鐘就到了，但走了好幾個小時都還沒到。」

第一批獲救的紀先生向媒體表示，當時領隊要帶他們去看一線天，一直說30分鐘就到了，但他們走了好幾個小時，後面連續三、四次詢問領隊到了沒，領隊卻只是一直不斷重複表示，「30分鐘就到了」，最後走到天都黑了卻還沒到，才讓他們驚覺有異，最後一群人3人只好在河床邊生火睡覺。

不過紀先生也表示，但他們已經決定休息時，領隊卻還是不斷想要往前走，一個人往良久瀑布的方向不斷往前走，最後還走進溪水裡差點滅頂，所幸後來無事，但領隊的鞋子和手機也因此被河水沖走，最後他自己一個人爬到峭壁上在那裡過夜。顏先生說，原本挑中一處河床，但因為有野豬，所以才換地方睡，他認為自己沒有迷路，因為「一直跟著領隊走」。

他也無奈指出，後來詢問領隊後，領隊才說他昨天都沒睡，加上因為他的鞋子被沖走，只能赤腳走在石頭路上，因此移動速度緩慢，是最後一個下撤的人；不過他們幾人意識到不對時，一夥人分散出去找出路求救，但手機沒訊號無法求救，後來獲救時才知道一線天根本就在前面而已，不知道為什麼領隊一直帶他們往前一直走。

他說，「村長帶我們出來時後說，可能領隊有被魔神仔牽引帶進去，才會一直進去，又不斷講同樣的話，『30分鐘就到了』」，他憶起昨天在深山裡的驚魂也忍不住哽咽，「一路上都很辛苦，還要溯溪過河，一段一段的很難走。」

而將幾人順利救出的法治村長葉阿良表示，昨天接到求救消息後便馬上出發找人，不過針對幾人迷途一事他也感到相當疑惑，因為其實都有規定區域範圍，且不管外地或是本地人，一線天下游都禁止進入，迷路的那幾人明顯完全走錯路，「他們是說領隊走太快，不知道怎麼形容，但發生了我覺得很奇怪，因為岔路很明顯，一線天很有名，只要遊客來都會去一線天，那路很明顯不可能看不到。」

▲法治村長葉阿良救出幾人後，表示5人會迷途有點奇怪，因為路徑很明顯。（圖／記者鄧木卿攝）