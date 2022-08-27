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數發部打造「全民數位韌性」　唐鳳：增強政府應變能力

實習記者李密／台北報導

數位發展部27日正式掛牌，首任部長由政委唐鳳轉任。唐鳳致詞時表示，數位發展部將透過三發「社發、產發、突發」，強化全民數位韌性基礎，讓台灣數位應用能在不利情況來臨時，迅速恢復並強化體質。唐鳳強調，數位發展部將設置六個司，協助各行業轉型，增強產業韌性與政府應變能力。

▲數位發展部長唐鳳出席部長布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲數位發展部長唐鳳出席部長布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

唐鳳首先引用《雙城記》名言，「這是最好的時代，也是最壞的時代」。面對即將來臨的Web 3.0時代，數位工具容易聯想到詐騙、炒作、人權侵害，但也有很多藝術創作者、影響力憑證的正面用途，因此數位應用的好壞，端看使用方如何使用。

唐鳳表示，數位發展部的工作是應用數位工具，達到「全民數位韌性」。韌性意指在天災、不利情況來臨時，不但要能撐住，更要從打擊中迅速恢復，從中學習並強化體質。數位發展部不做監理或是特許，也不做數位極權的老大哥，而是透過「三發」，分別為社會共榮的「社發」、產業轉型的「產發」、應變韌性的「突發」，強化全民數位韌性基礎。

數位發展部的6個司，將藉由基礎建設、分配通傳的相關數位資源，深化政府的數位應用、國際參與、多元資料應用等，加強全民守望相助的社會韌性。數位產業署將會協助各行各業數位轉型，因應新挑戰，增強產業韌性；資通安全署則強化政府應變能力，與各界一起因應各種突發問題。

唐鳳說，數位發展部英文名是MODA（Ministry of Digital Affairs），希望能夠成為台灣數位發展的「MODA（馬達）」，擔任踩油門的角色，連結公民與技術，提升產業安全，加速全民數位發展，實現智慧國家願景。年底也會成立行政法人國家資通安全研究院，持續向民間徵才，運用彈性機制，吸引數位專長好手。因此數位部的約聘比例，在立法院各黨團的期許下，也會比各部會更高。唐鳳強調，這是法定數位發展編制。

唐鳳補充，數位部將用實戰資通安全工作經歷，折算學歷，並非只有相關科系碩博士才能進入資安院、數位部等單位服務，敘薪也更有彈性，因此歡迎各方人才加入，「不限學歷、只看戰力」，希望有志於公共服務的專業人士都能夠加入數位部，共同實現願景，free the future。

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