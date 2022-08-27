數發部挨批藏網軍　蘇貞昌「我們依法行政」經立院三讀通過

▲行政院長蘇貞昌出席數位發展部揭牌暨部長唐鳳布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院日前通過中央政府明年度總預算案，數發部預算合計約210億元，且600名員額半數是約聘，遭國民黨質疑是「藏網軍」。行政院長蘇貞昌27日表示，數位部成立開始，許多業務機會來自於其他部會人員移撥經費，其中160億元為前瞻的預算；至於相關人員聘用都在組織法規定中，更經立法院三讀通過，強調「我們依法行政。」

行政院會25日拍板通過主計總處提報112年度中央政府總預算案。主計長朱澤民表示，數位發展部明年總預算編列56.7億，另有前瞻特別預算約160億元，主因有其他部會業務移轉至數發部，明年總預算達211億元。消息一出立即引發在野黨批評，蘇貞昌則回應，數位部成立開始，許多業務機會來自於其他部會人員移撥經費，其中160億元為前瞻的預算，「數位部自己的預算其實相當少。」

至於相關人員聘用，蘇貞昌補充，當時各黨派都已明文規定可以聘用民間各方的人才，一切都在組織法規定中，更經立法院三讀通過，強調「我們也都是依法行政。」

數位發展部籌備工作小組指出，前瞻特別預算總額8400億元與預算用途已經立法院三讀通過；160億餘元前瞻預算中，多由各部會移撥到數位部繼續執行的計畫，包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容，並非為數位部成立所新編預算。

另外，關於數位部聘用人數上限300人，數位發展部籌備工作小組表示，乃係基於立法院三讀通過的法律（數位發展部組織法第7條、數位發展部資通安全署組織法第5條、數位發展部數位產業署組織法第5條），數位部編列預算及進用人員都依相關規定辦理，也受立法院審查與監督。