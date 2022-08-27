台中3蒙面球棒隊砸車打人「還噴辣椒水」　監視器畫面驚見Ｖ怪客

記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

又是球棒隊！台中市和平區中橫公路74公里處，昨(26)日有3名手持球棒的蒙面年輕人，見到一部貨車停下後隨即衝上狂打拉扯還噴辣椒水，其中有一人還試圖將監視器打掉 ，囂張行徑全都錄下，竟是穿著帽T頭戴著V怪客頭套所為，附近居民得知後人心惶惶，目前警方調閱路口監視器已鎖定涉案車輛人等，到案出面說明。

▲▼和平區驚見球棒隊砸車。（圖／民眾提供）

▲和平區驚見球棒隊把被害人拉下車扭打。（圖／民眾提供）

和平警分局初步了解，調閱監視器發現有3人頭戴面具的年輕人手持球棒，砸車還將被害駕駛人從車內拉下車，導致駕駛人身體多處被球棒打傷，雙方在大馬路上追逐，其中有一人還跑到監視器前要將鏡頭打掉，試圖掩滅證據，所幸駕駛人在扭打中搶過球棒，歹徒開車逃逸。

據被害人向警方供稱，昨日早上要開車出去幫工人買早餐，返回才將車停好就發生蒙面人持球棒敲車，車窗玻璃全部碎裂，監視器也差點被打掉，貨車車殼也被敲到凹陷，猜測有可能與之前使用流籠與附近居民有過糾紛有關，嚇得立即報警。

▲和平區驚見球棒隊頭戴Ｖ怪客頭套。（圖／民眾提供）

和平警分局梨山分駐所所長林欽棋表示，為避免造成山區居民人心惶惶，和平警分局調閱路口監視器已經鎖定該輛作案車輛，以車追人下將儘速破案，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對暴力脫序行為強勢執法，對於不法行為零容忍，絕對會依法究辦，以維護市民安全。