翁瞇眼一秒車衝破護欄墜谷　10歲孫鎮定一句「爺還好嗎」逼哭眾人

記者游瓊華、林冠吟／南投報導

新北一對祖孫趁著暑假尾聲，爺爺23日帶著10歲的小孫子前往南投武嶺登山，隨後便前往清境合歡山準備要入住民宿，未料爺爺在行車間疑因精神不濟，瞇眼1秒而未注意路況，車輛就瞬間衝落邊坡，墜落約2層樓的高度，所幸最後險險停下，僅砸壞民宅水塔，爺孫2人均無大礙。而小孫子在車禍的當下，開口第一句竟是，「爺還好嗎？」，畫面曝光後瞬間感動眾人。

▲爺帶孫出遊，僅瞇眼一秒就衝落邊坡。（圖／民眾提供）



回顧整起事故，新北一名爺爺趁著暑假的尾聲，23日帶著小孫子前往南投武嶺登山，未料卻在準備前往清境入住民宿時，爺爺疑因精神不濟，僅僅瞇眼1眼，就在行經彎道處未注意前方路況，直接衝破路旁護欄，墜落約2層樓高的邊坡，最後險險卡在民宅上，砸毀民宅水塔，所幸並未再墜落。

▲▼爺帶孫出遊，僅瞇眼一秒就衝落邊坡。（圖／民眾提供）



而事故發生後，10歲的小孫子在車輛勘勘停下的第一瞬間，開口第一句話竟是確認爺爺安全，詢問爺爺「爺還好嗎？」，爺爺也趕緊回應，「沒關係，沒關係」，並確認孫子安全。而年僅10歲的小孫子儘管受到不小驚嚇，但仍鎮定的要爺爺打119求救，好讓2人得以脫困，隨著畫面曝光，小孫子鎮定又冷靜的處理態度，在遇到事故瞬間更是先想確認爺爺的安危，濃厚的祖孫情也感動不少人。

▲小孫子在遇到事故地瞬間第一句竟是先問「爺還好嗎？」。（圖／民眾提供）



▲爺帶孫出遊，僅瞇眼一秒就衝落約2層樓邊坡，砸毀民宅水塔。（圖／民眾提供）



從後方行車紀錄器的畫面上可以看見，一輛銀色休旅車在行經彎道時，突然直直衝下邊坡，也讓駕駛嚇到大喊，「唉呦」。不過所幸車上的爺孫2人衝落邊坡後，意識清楚均無大礙。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

▲爺帶孫出遊，僅瞇眼一秒就衝落邊坡。（圖／民眾提供）