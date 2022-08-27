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數發部掛牌下轄數位產業、資通安全2署　蔡英文：打造完善數位發展環境

▲總統蔡英文出席數位發展部揭牌暨部長布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席數位發展部揭牌暨部長布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院新設的數位發展部將在27日正式掛牌，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都出席揭牌典禮，顯見政府對於資通安全的重視。蔡英文致詞時說，數位發展部會整合資訊、資安、電信、傳播以及網路等，5大領域業務內容，做為國家數位轉型的引擎，打造更完善的數位發展環境。

蔡英文致詞時表示，讓台灣邁向數位國家、智慧島嶼，是執政團隊最重要的目標之一。她在2020年就職演說中，提出政府組織改造的重要性，其中，也包括成立一個專責數位發展的部會，提升政府的治理能力，並且貼近國家發展的需求。

「我要感謝所有參與的人，尤其是院長所帶領的行政團隊，以及相關單位的共同努力，今天兌現了這項承諾。」蔡英文說，這讓台灣成為全世界少數擁有數位專責部會的國家。今天，她和各位共同見證數位發展部的揭牌，這將會是台灣落實數位轉型的里程碑，也會是打造國家數位任性的關鍵動力。

蔡英文表示，未來，數位發展部會整合資訊、資安、電信、傳播以及網路等，5大領域業務內容，相信由唐鳳部長所帶領的數位發展部，能夠做為國家數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共榮，為台灣打造更完善的數位發展環境。

蔡英文提到，當政府強化整體數位基礎建設和制度願景，就能在這基礎上開創更多數位創新的可能性，也夠過提供更豐富多元、即時的開放資料，能夠讓數據運用發揮更大的價值。未來，數位轉型將會貢獻全球過半的經濟成長，數位產業署的任務，就是要協助企業家快落實數位轉型。

另外，在台灣有高達9成以上企業屬於中小企業，更需要透過政府的整合資源，有計畫地提供相關協助。國人更要正視一個發展的趨勢，就是近期國際情勢的發展，顯示是出複雜多變的資安威脅，已經是無所不在，為了因應境外勢力持續進行複合式資訊作戰，政府要打造更高層級的國家資安聯防體系。資通安全署將肩負統合管理執行資安防護跟演練的作業，以及培訓資安人力的重任。

蔡英文還提到，今年底，也將成立資通安全研究院，精進強化資安相關技術研究，提升國家整體資安防護體系。面對些挑戰我要再次強調，資安就是國安，此外，強化政府公開資訊的公益性，能夠數近整個政府跟民間社會的公私協力，也提高整體社會回應挑戰的應變能力。

「我們會持續努力，成為國際開放資料的標竿。」蔡英文期許促成更多的跨國協力，共同透過數位治理來優化民主治理，今天，數位發展部的成立只是一個起點，我相信未來台灣會持續在數位領域不斷的進步，邁向民主典範、智慧國家的願景。

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