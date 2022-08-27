LIVE／數位發展部舉行掛牌典禮　唐鳳任首位部長發展三大目標

記者詹宜庭／台北報導

行政院數位發展部於今（27）日正式掛牌，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都將出席揭牌典禮。首任部長由政委唐鳳轉任，政務次長由國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，及一卡通董事長李懷仁擔任，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，並促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

行政院發言人羅秉成日前表示，唐鳳在資訊界享有盛名，擔任政委期間負責開放政府、社會創新以及青年參與等重要政策，未來唐鳳部長將致力於建構數位服務跨昱的協力典範，完備「數據公益生態制度及應用」、「促進跨國公民科技」與「資訊民主化」共同發展等3大政策目標。

數位發展部未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，統籌數位治理與數位基礎建設，協助公私部門數位轉型，打造數位韌性環境，連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，實現智慧國家的願景，讓台灣模式持續成為民主陣營的標竿。

在組織架構方面，數位發展部下設數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司、多元創新司等6個司級機關，以及數位產業署與資通安全署等2個署級機關，並將籌設「行政法人國家資通安全研究院」。

行政院長蘇貞昌期許，未來數位部與相關部會協作，政府與民間協作，落實國家數位發展各項重要政策，推動產業數位轉型，協助產業創新發展，讓台灣資通訊產業持續居於領先地位，也讓台灣邁入數位新時代。

▲數位發展部首任部長唐鳳。（圖／行政院提供）