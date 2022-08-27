18歲同窗相招「柬埔寨」搞詐騙　主嫌投資4百萬...還沒開工就栽了

記者邱中岳／台北報導

北市文山一分局接獲線報，有2名學生家長報案，自己的小孩為同學，剛滿18歲就要跑到柬埔寨打工，憂心小孩恐淪為豬仔，追查發現台灣3名男女涉嫌將2人送往柬埔寨，立刻循線逮捕3人，並順利讓2名小孩救回台灣。

警方調查，37歲的陳姓男子，與34歲的趙姓女友、31歲的楊姓男子，涉嫌在台灣招募詐騙集團成員，前往柬埔寨訓練，並且透過趙女代訂機票，陳、楊2人負責送往機場，2個月間陸續將10多名台灣人送往柬埔寨。

▲他投資4百萬搞詐騙活動，招募台人「柬埔寨打工」，警方循線逮捕主嫌3人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2名剛年滿18歲的同學，一起失蹤多日，家屬聯繫報警，才發現已經前往柬埔寨，警方憂心慘淪為「豬仔」被轉賣，立刻聯繫將在柬埔寨的2人救回。

2人返國後表示，到柬埔寨準備接受訓練之前，就因為詐騙機房有人確診，所以還沒開始工作，且到柬埔寨，還可以免費享用毒品K他命，才會前往，警方也循線逮捕陳姓男子等3名嫌犯到案。

▲陳男投資4百萬到柬埔寨做詐騙，招募2名18歲男子前往柬埔寨，還提供K他命吸食。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓主嫌供稱，投資4百萬到柬埔寨西港，從事電信詐騙相關產業，主要針對香港、中國大陸人士進行詐騙，與中部1名角頭大哥合作，但是沒想到還沒分錢就被警方逮捕，訊後也依照妨害自由、詐欺以及人口販運等罪嫌送辦。