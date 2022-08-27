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ET專訪／務農堂弟險結不成婚　蔡培慧「改行從政」推城鄉共好

▲從學者、社運人士「改行」從政的蔡培慧返鄉參選，一肩扛起挑戰藍軍鐵票倉的重任。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供，下同）

▲從學者、社運人士「改行」從政的蔡培慧返鄉參選，一肩扛起挑戰藍軍鐵票倉的重任。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

距九合一地方大選僅剩3個月時間，在國民黨已連續執政17年的南投縣，民進黨早在今年3月，就提名前不分區立委暨前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧參選縣長，不但是非現任黨籍縣市長中最早確定的參選人之一，更讓她一肩扛起挑戰藍軍鐵票倉的重任。

即使投身政治圈已超過6年，但外界對蔡培慧的印象，仍不脫「體制外」的學者、社運人士，談起縣政願景滔滔不絕時，她也常戲稱自己「對不起，蔡教授又上身了！」與在舞台上高呼「凍蒜（當選）」的典型政治人物形象大相逕庭，而她當初會起心動念「改行」從政，最主要原因竟是「國小同學的終身大事」。

蔡培慧說，這位國小同學也是她的堂弟，2人從小一起在魚池鄉頭社長大，和許多農家子弟一樣長期在外地讀書、工作；同學在2015年中秋節，才與愛情長跑多年的女友修成正果、返鄉宴客，她既歡喜但又納悶，怎會拖到年過40才結婚？一探聽才知道岳父對他的農村出身有所疑慮，擔心女兒下嫁會吃苦受罪。

▲從學者、社運人士「改行」從政的蔡培慧返鄉參選，一肩扛起挑戰藍軍鐵票倉的重任。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供、記者高堂堯攝）

雖說天下父母心，但更令蔡培慧難過的是，同學岳家其實也不在六都、省轄或縣轄市等都會區，套一句網路鄉民的用語：傷害不高，但侮辱性極強。

蔡培慧強調，堂弟的故事並不是個案，她的堂哥也在北部從事營建業多年，想回鄉照顧年邁的母親，卻怕「回去找不到工作」，也反映出農村所遭受的污名化和資源匱乏，但農村有農村的美好，不但擁有適合跟自然親近的土地、也是21世紀所倡導循環經濟的基礎。

▲從學者、社運人士「改行」從政的蔡培慧返鄉參選，一肩扛起挑戰藍軍鐵票倉的重任。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供、記者高堂堯攝）

因此當時任民進黨主席的總統蔡英文三顧茅廬、邀請蔡培慧出任不分區立委，她開始反思自己是農業學者，也有制定法案的能力，如果有機會去訴說農村的好，讓人們不再複製「都市至上」的線性發展觀念，不再讓農村的疏離感、經濟弱勢一直存在，「那就來試試看吧！」

蔡媽媽當然是持反對意見：「你就好好教書，管甚麼政治？」特別是老一輩的人總希望兒女能早日成家，也曾談戀愛交過男友、一直維持單身的蔡培慧不諱言，30歲時有起心動念想結婚生小孩，但錯過了那段時間，也讓媽媽一直叨唸到她40歲後才「死心」，她不以為意，認為自己有從政改變結構性問題的理想，也有機緣，就該去做。

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