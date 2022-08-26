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柯志恩酸陳其邁選舉才來　綠原鄉議員：她才是選舉才來高雄的人

▲▼民進黨高雄市議員范織欽。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨高雄市議員范織欽。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

對於國民黨高雄市長參選人柯志恩今（26）日要對手陳其邁平時多到原鄉走動，不要選舉時才去，高雄市原住民議員范織欽聞訊後，痛批柯志恩才是那個選舉才來高雄的人，並表示柯志恩身為學者確睜眼說瞎話，沒看過那麼誇張的參選人。

柯志恩今日出席高雄茂林區黨內同志提名會，並提到樂見陳其邁勤跑山區支持原鄉建設，希望陳其邁跑原鄉應該要始終如一，而不是選舉時才往山裡跑。

高雄市茂林區原住民議員范織欽聽聞後怒批，陳其邁是高雄市歷任以來最勤跑原鄉的市長，原鄉三區的道路、農路、教育、衛生到產業建設，陳其邁都顧好好，並稱讚陳其邁一下雨就往山裡跑，明克霸露斷橋時，一個月內上山達8次，大雨路塌後第一時間就請工程單位架設流籠，後續也為了看道路復原進度，也數度上山掌握進度，族人看在眼裡都很甘心，尤其是防疫期間，快篩試劑的發放和醫療物資都給好給滿。

范織欽表示，這麼用心做事的市長，卻被一個選舉才到高雄，到現在38區都還沒走完的柯志恩睜眼說瞎話的抹黑，「從前不見參與高雄生活，選舉也不作功課就算了，今天睜眼說瞎話還那麼大聲，沒看過這麼誇張的參選人！」

對於范織欽的抨擊，柯志恩陣營在發稿前尚沒有回應。

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柯志恩陳其邁2022九合一大選原鄉議員2022高雄市長

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