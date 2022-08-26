正妹參選人「擺拍教學」遭批賣肉！驚人學歷曝光：誰物化女性？

記者柯振中／綜合報導

民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔利用影音平台，分享「擺拍教學」，因為火辣的身材被封為「平鎮林志玲」，卻也遭批「物化女性」。對此，曾姸潔出面反擊，她本身是能源博士，也曾在國立大學任教，某些人帶著有色眼光看擺拍教學，再冠上「物化女性」的名號，「＃到底是誰在物化誰啊？」

曾姸潔日前分享「擺拍教學」，在影片中大方解開襯衫鈕釦，露出姣好的身材，短褲也繃緊到大腿根部，影片在網路上不斷被轉傳。

▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學引起討論。（圖／翻攝TikTok）



不過，曾姸潔的教學影片曝光，卻有不少人痛批「賣肉」。對此，她本人26日出面反擊，教學影片是她上個月拍攝的，只是介紹經歷的眾多影片之一，明明還有其他內容，這支影片卻遭到針對、謾罵。

曾姸潔指出，她是一名能源博士，曾在國立大學任教，後來高考二級，進入市府成為專業的建築執照審查人員，無論是學者還是建築人，本來就會有自己的個性，只要是對的事情，不按牌理出牌，應該也不會太奇怪。因此，她決定26日晚間就穿這套衣服，去參加募款晚會。

▲曾姸潔表示，她是建築博士，曾在國立大學任教。（圖／翻攝曾姸潔臉書）



曾姸潔表示，無論她怎麼解釋，謾罵的人都聽不進去、寫出多專業的文章，謾罵的人也看不見，「我說過，他們要的就是看到一個無腦賣肉的候選人」，接著又帶著有色眼光，看她的擺拍教學，隨後再冠上「物化女性」的名號，「＃到底是誰在物化誰啊？」

▲民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔經歷相當豐富。（圖／翻攝曾姸潔臉書）



曾姸潔說，謝謝支持者的加油、鼓勵，但她的電話早上已被打爆，無論是什麼訊息，大概10秒就會被洗掉，所有留言一律已讀不回、或不讀不回，「但是至少我都有瞄過一眼看到各位的加油訊息，謝謝！」

依據曾姸潔的競選文宣，她擁有台大環境工程學博士的學歷，還曾高考二級通過，擔任桃園市政府建築管理處的人員，也有在台北科技大學「能源與冷凍空調工程學系」擔任專案助理教授，學經歷可謂相當驚人。

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