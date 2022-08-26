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拾荒3年賺1190萬元！老人專撿1類「不起眼物品」　真相打臉了

中國瀋陽一名老人靠拾荒維生。（圖／翻攝自網易新聞）

▲中國瀋陽一名老人靠拾荒維生。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

一般人的印象中，拾荒通常是貧困的人才會有的行為，不過中國瀋陽有一名老人，靠著拾荒3年，賺到270萬人民幣（約1190萬新台幣），他專門撿拾一樣「不起眼」的東西，跌破大家的眼鏡。

綜合陸媒報導，這名老人直接掏出230萬人民幣現金買下一棟屬於自己的房子，引發外界好奇，他到底是做什麼的？為什麼會有如此鉅額的收入？原來，老人靠拾荒維生，在尋常的垃圾中發現玄機，只有國中學歷的他，知道易開罐是由金屬製成，因此想知道究竟是何種原料，於是他把易開罐加熱，融化之後得到一個小小的金屬塊。

老翁專門撿這類「不起眼物品」　拾荒3年賺進千萬

▲老人專撿易開罐。（圖／翻攝自網易新聞）

金屬塊看起來和普通的鋁塊沒什麼區別，但老人拿去鑑定，結果證實該金屬塊是鋁鎂合金。在市場上，這種金屬可以賣到一噸1.8萬人民幣（約7.9萬新台幣），不過一噸易開罐只能賣5000元人民幣（約2.2萬新台幣），兩者的差距很大，老人也找到了商機，拾荒專門撿拾這種物品，但因為能力有限，便開始從同行手裡買易開罐，用比市場價還高的價格收購，一天最多可以收到13萬個易開罐，計算下來有2.5噸。

老翁專門撿這類「不起眼物品」　拾荒3年賺進千萬

▲老人3年賺了270萬人民幣。（圖／翻攝自網易新聞）

老人後來動了冶煉金屬的想法，用所有的積蓄建造一個工廠，專門用來提煉鋁錠，不到3年就提煉出300噸的鋁錠，賺了270萬人民幣，扣掉一些人工費用和燃料費，淨賺90萬人民幣，從一個默默無名的拾荒老人，搖身變成不愁生技的百萬富翁。

然而，消息曝光後遭到不少網友打臉，「根本不可能的事情，記得以前看過這個故事，無非是換成了瀋陽和老漢」、「吹牛皮吧！」「虛假的信息，易拉罐罐冶煉成鋁鎂合金，是個工業老總吧？」「想騙我去撿易拉罐嗎？」

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