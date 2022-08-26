40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫　再增3童MIS-C

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增45例新冠死亡病例，另也通報116例新冠中重症個案。死亡個案當中最年輕為1名40多歲男性，8/22因為發燒、呼吸困難送醫，當天確診住院，隔日過世，死因為肺炎併敗血性休克。另外新增3例兒童重症都是MIS-C，其中一人從確診到出現MIS-C間隔96天，為最久紀錄個案。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬6409例本土個案、352例境外移入，另確診個案中新增45例死亡；中重症通報方面今日增加116例，當中77例中症，39例重症。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日。

▲指揮中心8/26公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

死亡個案中最年輕為40多歲男性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，他沒接種疫苗，本身有慢性神經系統疾病，8月22日發病，發燒呼吸困難送醫，當天確診住院，隔日過世，死因是肺炎併敗血性休克。

特殊重症方面確認3例MIS-C，都已經出院。羅一鈞說明，其中有一案從確診新冠到出現MIS-C相隔96天屬於間隔最久個案，是一名2歲女童，5/10確診，8/14發燒腹痛，8/16到急診，檢查有結膜炎、草莓舌、血壓偏低，疑似MIS-C住院，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，8/21出院。

其他還有一名1歲女童，7/14確診，8/10高燒，8/12到急診，檢查有皮疹、發炎指數升高、凝血功能異常疑似MIS-C住院，給予類固醇免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，8/19出院。

另一名3歲男童，本身有慢性泌尿系統疾病，7/11確診，8/8高燒，8/12到急診，有泌尿道感染病徵，住院給予抗生素治療，但發燒持續，檢查有結膜炎、嘴唇紅腫，懷疑MIS-C，給予類固醇免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，8/20出院。

根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累積187例、28例死亡；重症中有115例MIS-C。

▲指揮中心8/26公布新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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