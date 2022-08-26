快訊／今增45死！本土+26409、境外+352

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬6409例本土個案、352例境外移入，另確診個案中新增45例死亡；本土病例縣市分布仍以六都為多，排行第一仍是新北市5680例，接著是台北市3041例、台中市2994例、桃園市2954例、高雄市2102例、台南市1624例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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▲指揮中心公布8/26確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之26,409例本土病例，為11,988例男性、14,415例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,680例)，臺北市(3,041例)，臺中市(2,994例)，桃園市(2,954例)，高雄市(2,102例)，臺南市(1,624例)，彰化縣(1,084例)，新竹縣(865例)，新竹市(779例)，苗栗縣(755例)，屏東縣(671例)，宜蘭縣(606例)，雲林縣(595例)，花蓮縣(511例)，基隆市(495例)，嘉義縣(397例)，南投縣(394例)，嘉義市(279例)，臺東縣(262例)，澎湖縣(144例)，金門縣(121例)，連江縣(56例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日。

指揮中心說明，今日新增352例境外移入個案中，為183例男性、169例女性；年齡介於未滿5歲至80歲以上，分別自越南(32例)、新加坡、馬來西亞及菲律賓(各6例)，英國及荷蘭(各5例)，泰國、美國及紐西蘭(各3例)，香港、柬埔寨、日本及澳大利亞(各2例)，緬甸、巴基斯坦、印度及印尼(各1例)，另271例感染國家調查中。入境日期介於今年7月26日至8月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,944,505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,767,733例排除)，其中5,168,997例確診，分別為26,425例境外移入、5,142,518例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,773例COVID-19死亡病例，其中9,757例本土，個案居住縣市分布為新北市2,087例、臺北市1,100例、臺中市980例、高雄市912例、臺南市756例、桃園市735例、彰化縣561例、屏東縣405例、雲林縣308例、南投縣290例、苗栗縣232例、嘉義縣228例、基隆市216例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣156例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市97例、澎湖縣26例、金門縣19例；另16例為境外移入。

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