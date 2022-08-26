　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今增45死！本土+26409、境外+352

▲▼8/22中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬6409例本土個案、352例境外移入，另確診個案中新增45例死亡；本土病例縣市分布仍以六都為多，排行第一仍是新北市5680例，接著是台北市3041例、台中市2994例、桃園市2954例、高雄市2102例、台南市1624例。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心公布8/26確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布8/26確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之26,409例本土病例，為11,988例男性、14,415例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,680例)，臺北市(3,041例)，臺中市(2,994例)，桃園市(2,954例)，高雄市(2,102例)，臺南市(1,624例)，彰化縣(1,084例)，新竹縣(865例)，新竹市(779例)，苗栗縣(755例)，屏東縣(671例)，宜蘭縣(606例)，雲林縣(595例)，花蓮縣(511例)，基隆市(495例)，嘉義縣(397例)，南投縣(394例)，嘉義市(279例)，臺東縣(262例)，澎湖縣(144例)，金門縣(121例)，連江縣(56例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日。

指揮中心說明，今日新增352例境外移入個案中，為183例男性、169例女性；年齡介於未滿5歲至80歲以上，分別自越南(32例)、新加坡、馬來西亞及菲律賓(各6例)，英國及荷蘭(各5例)，泰國、美國及紐西蘭(各3例)，香港、柬埔寨、日本及澳大利亞(各2例)，緬甸、巴基斯坦、印度及印尼(各1例)，另271例感染國家調查中。入境日期介於今年7月26日至8月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,944,505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,767,733例排除)，其中5,168,997例確診，分別為26,425例境外移入、5,142,518例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,773例COVID-19死亡病例，其中9,757例本土，個案居住縣市分布為新北市2,087例、臺北市1,100例、臺中市980例、高雄市912例、臺南市756例、桃園市735例、彰化縣561例、屏東縣405例、雲林縣308例、南投縣290例、苗栗縣232例、嘉義縣228例、基隆市216例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣156例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市97例、澎湖縣26例、金門縣19例；另16例為境外移入。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／午後對流旺盛！　5縣市大雨特報
快訊／周天成狂救5賽末點殺進世錦賽4強！　刷新個人最佳成績
旅遊補助「爽玩4天3夜」跳1通知哭了　釣出神人：住7天免錢+
交往啦啦隊正妹？　台南Josh回應了
CL不會來台灣了！　王必勝：至今未收到防疫計畫
醉駕載女友...自撞爛毀輪噴飛　賓士是「前任的」這下更慘
女主播周玉琴認愛了！首亮婚戒放閃　64歲名嘴尪「親做愛心便當
CL根本沒來台灣！主辦扯謊一周　文化部揭真相
快訊／7縣市病例破千！　全台各縣市確診分布曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後對流旺盛！雨彈連轟5縣市　嚴防雷擊強陣風

3生肖超強轉運！9月起旺到爆...「財運+工作」一路飆升到年底

對菜市場過敏？人一多就頭暈　醫：恐罹患PPPD「嚴重時無法走路」

英國國家肖像藝廊國寶級作品　奇美博物館登場

合體啦啦隊正妹！台南Josh「解釋關係了」　網笑：至少接受奧迪

快訊／午後雷雨來了！雨彈狂炸1縣市　嚴防冰雹+9級↑強陣風

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

男友與前妻共住！她問「享齊人之福？」　網一看驚呼：妳是第三者

確診通報不用分兩次！社交距離APP改版　掃QRCode就可帶入資料

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫　再增3童MIS-C

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

快訊／午後對流旺盛！雨彈連轟5縣市　嚴防雷擊強陣風

3生肖超強轉運！9月起旺到爆...「財運+工作」一路飆升到年底

對菜市場過敏？人一多就頭暈　醫：恐罹患PPPD「嚴重時無法走路」

英國國家肖像藝廊國寶級作品　奇美博物館登場

合體啦啦隊正妹！台南Josh「解釋關係了」　網笑：至少接受奧迪

快訊／午後雷雨來了！雨彈狂炸1縣市　嚴防冰雹+9級↑強陣風

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

男友與前妻共住！她問「享齊人之福？」　網一看驚呼：妳是第三者

確診通報不用分兩次！社交距離APP改版　掃QRCode就可帶入資料

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫　再增3童MIS-C

聯想號召台藝術家角逐「數位藝術競賽」　15萬現金直接抱回家！

帕拉育仍把持軍權！遭法庭暫停總理職務　續任防長主持國防會議

去ATM轉帳電費、網址能退款　台電：全都是詐騙

怪力男回歸即貢獻！洋基單場20安灌13分大勝　卻沒開轟創44年紀錄

走進「花蓮版亞馬遜河」！品嚐Lady Gaga來台指定菜、與蝴蝶共舞

快訊／午後對流旺盛！雨彈連轟5縣市　嚴防雷擊強陣風

晶片荒未解！裕隆下修今年車市至42萬台　新店裕隆城明年中開幕

住飯店要求別打掃！客傻眼抱怨「備品沒補」　房務火大一次說清楚

蘇位榮／38名死囚未執行死刑　關鍵在大法官憲法判決

台達攜手科博館打造全新互動式展品　再推4場免費講座生動開講！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

更多熱門

相關新聞

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增45例新冠死亡病例，另也通報116例新冠中重症個案。死亡個案當中最年輕為1名40多歲男性，8/22因為發燒、呼吸困難送醫，當天確診住院，隔日過世，死因為肺炎併敗血性休克。另外新增3例兒童重症都是MIS-C，其中一人從確診到出現MIS-C間隔96天，為時間最長個案。

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

最快9月底開邊境　指揮中心說明

最快9月底開邊境　指揮中心說明

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

幼兒BNT到貨　台東縣28日起接種

幼兒BNT到貨　台東縣28日起接種

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面