花蓮疫情回溫！衛生局提醒學齡童打疫苗　提醒注意防疫補助詐騙

▲花蓮25日新增531例新冠肺肺炎確診，疫情略上升。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣25日新增531例新冠肺炎確診個案，衛生局長朱家祥在防疫記者會上表示，因應疫情略為回溫，呼籲6個月到4歲的嬰幼兒和學齡兒童可以接種疫苗，降低重症的可能性，另外尚未接種疫苗的鄉親，可以考慮副作用較低的Ｎovavax疫苗。

花蓮縣25日新增531例，目前累積病確診例84199例，居家照護新增506例，住院人數80例，尚在隔離中為354例；通報途徑分別為醫療院所81人、醫療診所（含衛生所）412人，外縣市醫療院所38 人；專責病房尚有54床收治量能尚有餘裕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生局呼籲6個月到4歲的嬰幼兒和學齡兒童可以接種疫苗，降低重症的可能性。

朱家祥針對滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗覆蓋率表示，花蓮縣為13.3%，低於全國平均19.3%，顯示家長仍對於嬰幼兒接種疫苗有疑慮，強調若家長對嬰幼兒接種疫苗有疑慮，建議直接諮詢醫師才是最安全穩妥的方式。下周就要開學學齡學童可以施打疫苗，可以避免重症。

▲衛生局提醒簡訊通知領取防疫補助是詐騙，呼籲民眾勿點擊轉傳。

朱局長說明，花蓮縣確診個案數趨勢分析顯示，花蓮疫情持續下降中；另外在花蓮縣確診年齡分析的部分，14歲以下年齡人口占比為11.4%，確診人口占比為16.2%，65歲以上年齡人口占比為18.7%，確診人口占比為13%，兩者相加老幼部分佔確診人口30.1%。

目前詐騙簡訊會以領取防疫補貼的名義，來騙取民眾的個資與金錢，朱家祥呼籲鄉親不要點擊受騙，也不要轉傳，收到詐騙簡訊盡快刪除。