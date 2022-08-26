韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

主辦單位斯邦奈一直以來態度不明，沒有事先確認防疫專案，卻在8月初廣發新聞稿宣布藝人來台消息，26日甚至在臉書喊冤：「我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆， 導致某些藝人無法無法上飛機登台演出。」

文化部方面已經證實，相關演出防疫計畫遲至24日才提出，因為有諸多缺漏予以駁回。其實文化部曾於18、19、23及24日多次提醒主辦單位繳交資料，直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。

指揮中心指揮官王必勝則表示，明後天的演出，指揮中心到今天仍沒有收到防疫計畫，就他瞭解外國藝人是不會來台。他也提到，文化部說24日晚上收到防疫計畫，但計畫內容問題多，也無作業時間更動，就沒有送到指揮中心。

▲主辦扯謊一周，直到24日晚間才交出專案申請。（圖／文化部提供）

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