韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

記者洪巧藍／台北報導
南韓天后CL原預計8月27日在台參與「S2O Taiwan潑水音樂祭」但至今仍沒有抵台，活動還有多組海外藝人、DJ參與，是否登台演出引發歌迷關心。中央流行疫情指揮中心今（26）日證實，目前為止沒有收到防疫計畫，外國藝人不會來台。
▲CL目前根本不在台灣。（圖／翻攝自Facebook／S2O Taiwan Songkran Music Festival）
「S2O Taiwan潑水音樂祭」即將在27、28日開演，但目前Lil Pump、Mesto、VINAI、Le Sunk等多組大咖DJ皆不在台灣，就連饒舌女王CL人也還在南韓。
主辦單位斯邦奈一直以來態度不明，沒有事先確認防疫專案，卻在8月初廣發新聞稿宣布藝人來台消息，26日甚至在臉書喊冤：「我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆， 導致某些藝人無法無法上飛機登台演出。」 文化部方面已經證實，相關演出防疫計畫遲至24日才提出，因為有諸多缺漏予以駁回。其實文化部曾於18、19、23及24日多次提醒主辦單位繳交資料，直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。 指揮中心指揮官王必勝則表示，明後天的演出，指揮中心到今天仍沒有收到防疫計畫，就他瞭解外國藝人是不會來台。他也提到，文化部說24日晚上收到防疫計畫，但計畫內容問題多，也無作業時間更動，就沒有送到指揮中心。 ▲主辦扯謊一周，直到24日晚間才交出專案申請。（圖／文化部提供） ►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！
主辦單位斯邦奈一直以來態度不明，沒有事先確認防疫專案，卻在8月初廣發新聞稿宣布藝人來台消息，26日甚至在臉書喊冤：「我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給我們正面的答覆， 導致某些藝人無法無法上飛機登台演出。」
文化部方面已經證實，相關演出防疫計畫遲至24日才提出，因為有諸多缺漏予以駁回。其實文化部曾於18、19、23及24日多次提醒主辦單位繳交資料，直到24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫。
指揮中心指揮官王必勝則表示，明後天的演出，指揮中心到今天仍沒有收到防疫計畫，就他瞭解外國藝人是不會來台。他也提到，文化部說24日晚上收到防疫計畫，但計畫內容問題多，也無作業時間更動，就沒有送到指揮中心。
▲主辦扯謊一周，直到24日晚間才交出專案申請。（圖／文化部提供）
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