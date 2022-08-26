　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估10月開放邊境　王必勝：還有3問題卡關「最後才考慮0+7」

▲▼8/17中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

何時開國門、放心出國成國人最關心議題。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（26）日重申，疫情如果如預期在9月底達高峰，且出現趨勢向下，預期10月會進行開放動作。他也點出順序，會從入境檢疫3+4修正開始，接著入境人數升高、開放部分旅行團，最後才是0+7。

蔡英文總統19日曾說，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。針對開國門相關期程準備，王必勝今（26）日下午於疫情記者會中說明「我們設想這波疫情到達高點，然後確定趨勢往下後，才進行相關開放動作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝指出，目前預期高點落在9月中下旬，趨勢向下則是透過連續兩三週確診人數向下來確認，以此估算應該是10月會進行相關開放動作。

王必勝也提到，開放也會依據以往一貫穩健、循序開放，不會到那天就什麼都開放。大致會從3+4修正開始，全部一人一室，入境人數升高，開放部分旅行團，往後才是0+7，同時連帶考慮入境要不要篩檢，醫療量能是否足夠，入境是否還要總量限制、恢復免簽等，涉及範圍很廣，會一步一步去做。

王必勝坦言，目前無法確切講時間，因為疫情是用模型推估，還是要看真時疫情發展情況來做決定，當然也會參考各國開放步驟與內容還有相關狀況，國內疫情是否有變化 會再做相關參考。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／台南男「雙刀襲警」遭開13槍！　身中5槍緊急送醫
不只CL出事！大咖DJ「來台班機上被拉下」　扣留泰國中
鬼門關夜市動起來了！300攤商澎湃進駐　封街先拜好兄弟
DC首位台裔總裁！　「黃立成表弟」接任
快訊／高雄1.1萬戶連2天大停電　這次抓到是「白蟻」害的
快訊／台南男「持雙刀」攻擊員警！　遭開槍中彈
快訊／瑭霏當街被搶劫！　法官裁定劫匪5萬交保
快訊／郭台銘重砲「點名2高官」：還有顏面待在位子上？
快訊／見凃姊淚崩！郭台銘心痛發聲　捐1000萬給家屬
快訊／女員工幫養護機構住民「打手槍直播」　停職移送法辦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／鬼門關夜市動起來了！300攤商澎湃進駐　封街先拜好兄弟

行政妹突多了2000萬！無助求問...網一面倒推它：沒看過後悔的

快訊／高雄1.1萬戶連2天大停電　這次抓到是「白蟻」害的

估10月開放邊境　王必勝：還有3問題卡關「最後才考慮0+7」

只喝符水治病！婆婆「身體差不看病」　她拒同住：我是逆媳

五星米其林四大名廚首聯手！創新馬祖「卡蹓」味　4大亮點曝光

TNCAP台灣新車安全評鑑上路　國產進口銷售前8名都要檢測！

處理手足「搶玩具、搶零食」有妙招！爸媽掌握3關鍵輕鬆化解

鬼門關遇地藏王菩薩生日！「這時間」易抓交替　命理師喊：快回家

嘉藥「High Light 點亮E生活」　銀髮族3C戰力爆棚

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

快訊／鬼門關夜市動起來了！300攤商澎湃進駐　封街先拜好兄弟

行政妹突多了2000萬！無助求問...網一面倒推它：沒看過後悔的

快訊／高雄1.1萬戶連2天大停電　這次抓到是「白蟻」害的

估10月開放邊境　王必勝：還有3問題卡關「最後才考慮0+7」

只喝符水治病！婆婆「身體差不看病」　她拒同住：我是逆媳

五星米其林四大名廚首聯手！創新馬祖「卡蹓」味　4大亮點曝光

TNCAP台灣新車安全評鑑上路　國產進口銷售前8名都要檢測！

處理手足「搶玩具、搶零食」有妙招！爸媽掌握3關鍵輕鬆化解

鬼門關遇地藏王菩薩生日！「這時間」易抓交替　命理師喊：快回家

嘉藥「High Light 點亮E生活」　銀髮族3C戰力爆棚

獨／解放軍今連2天實彈軍演！　台商直擊「兩棲突擊車」隊伍沒盡頭

台南男闖派出所喊：吹冷氣！「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

不只CL出事！瑞典大咖DJ Kaaze「來台班機上被拉下」　扣留泰國中

前屋主囤積症！她搬新家大掃除　「翻出恐怖收藏」嚇壞：快報警

7月景氣燈號連五綠　國發會：顯示景氣擴張走緩

野生山豬猛闖京都市區！警察圍捕慘遭「連環暴擊」　秒變無影腳

他檢視逃生出口突遭安全門反鎖　破窗進鄰家又被神秘黑影嚇壞

中油132家便利店成為MIT微笑協力店生力軍　一起為MIT加油打氣

被女友提分手氣瘋！他「枕頭蓋臉」活活悶死　冷叩閨蜜把屍體載走

2警血流乾慘死！家屬怒吼「廢死都滾去18層地獄」　蘇貞昌回應了　

短裙妹腳麻...停路邊公主抱　抱怨被大車叭X2「網卻歪樓」

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

合體啦啦隊正妹！台南Josh「解釋關係了」

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

被爆請假都在玩　女警IG反擊了

更多熱門

相關新聞

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

南韓天后CL原預計8月27日在台參與「S2O Taiwan潑水音樂祭」但至今仍沒有抵台，活動還有多組海外藝人、DJ參與，是否登台演出引發歌迷關心。中央流行疫情指揮中心今（26）日證實，目前為止沒有收到防疫計畫，外國藝人不會來台。

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫

快訊／今增45死！本土+26409、境外+352

快訊／今增45死！本土+26409、境外+352

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

最快9月底開邊境　指揮中心說明

最快9月底開邊境　指揮中心說明

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面