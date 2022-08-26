估10月開放邊境　王必勝：還有3問題卡關「最後才考慮0+7」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

何時開國門、放心出國成國人最關心議題。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（26）日重申，疫情如果如預期在9月底達高峰，且出現趨勢向下，預期10月會進行開放動作。他也點出順序，會從入境檢疫3+4修正開始，接著入境人數升高、開放部分旅行團，最後才是0+7。

蔡英文總統19日曾說，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。針對開國門相關期程準備，王必勝今（26）日下午於疫情記者會中說明「我們設想這波疫情到達高點，然後確定趨勢往下後，才進行相關開放動作」。

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王必勝指出，目前預期高點落在9月中下旬，趨勢向下則是透過連續兩三週確診人數向下來確認，以此估算應該是10月會進行相關開放動作。

王必勝也提到，開放也會依據以往一貫穩健、循序開放，不會到那天就什麼都開放。大致會從3+4修正開始，全部一人一室，入境人數升高，開放部分旅行團，往後才是0+7，同時連帶考慮入境要不要篩檢，醫療量能是否足夠，入境是否還要總量限制、恢復免簽等，涉及範圍很廣，會一步一步去做。

王必勝坦言，目前無法確切講時間，因為疫情是用模型推估，還是要看真時疫情發展情況來做決定，當然也會參考各國開放步驟與內容還有相關狀況，國內疫情是否有變化 會再做相關參考。