陳時中遭批「踏萬具屍體選北市」！王必勝很受傷：這話講太重

▲指揮中心指揮官王必勝接受黃光芹專訪。（圖／翻攝《新聞不芹菜》）

記者洪巧藍／台北報導

前總統陳水扁日前接受「彼特王出任務」訪問時，批評前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中是「踏著將近1萬具屍體進軍台北市政府」，引發譁然。中央流行疫情只輝中心指揮官王必勝今（26）日接受網路直播節目專訪被問及這個說法是否公平？他直言「不公平」，並且進一步解釋「這話講太重，對我們來講也很受傷」。

指揮中心統計，目前國內累計514萬2,279例新冠確診，當中511萬6,153例本土病例，死亡病例累積9,728例，其中9,712例本土。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝今早接受《新聞不芹菜》專訪進一步解釋，新冠是百年大疫，疫情之下不可能沒有傷亡，這是不可避免，就是希望傷亡越少越好、減災。統計今年新冠致死率0.19%，在全世界201國排前20名，屬於前段班的好，日本排名還在我們後面。

王必勝也提到，台灣採算新冠死亡定義只要經過審核都算，即便癌症末期染疫者也屬於新冠相關死亡；另外在和世界比較時，相關統計可能也要考慮部分國家已經沒有在驗、資料不更新等狀況。

主持人問及「陳時中是踏著將近1萬具屍體進軍台北市政府」這樣說法是否公平？王必勝也直接回答「不公平，就是不公平」。王必勝重申，疫情之下傷亡難免，但指揮中心有盡力做，表現也不錯，「踏著」這個用法很像說指揮中心「故意」、「失職」，沒有照顧人民，或者有「利用」的意味，「這話講太重，對我們來說也很受傷」。

陳水扁拋出相關說法後，也緊急發表聲明道歉，並強調陳時中將是民進黨第2位台北市長。陳時中25日表示，各種評論角度都有，虛心受教；他也證實，去年有拜會陳水扁一次，但那時候沒有要選，只是陳水扁要他去南部訪問。