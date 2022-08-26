LIVE／最快9月底開放邊境　指揮中心最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（8/26）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。針對國門何時開放？王必勝接受媒體訪問時透露，如果這一波BA.5疫情高峰過了，趨勢確定往下就可以開始，時間點估計9月底或10月初，會先處理「開放入境總人數」，接著再一併討論「開放旅行團」和「0+7檢疫」等措施。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨在廣播節目表示，指揮中心對邊境管制的評估「有政治考量」。不過，王必勝昨晚接受《鏡新聞調查報告》專訪時回應，與其說是政治上的考量，他認為應該是實務面上的考量，所以開放的腳步可能要去多做各種專業上的評估。

至於開放邊境可能會落在什麼時間點，王必勝透露，自己的設想是這一波BA.5如果到了高點，那趨勢確定往下時候，就可以開始做比較大幅度調整，時間點估計大概是9月底，晚一點可能到10月初。

王必勝今日上午接受網路節目專訪進一步指出，如果如預期於9月底達到疫情高峰，觀察2週到10月初，屆時若確定疫情向下時，就會先處理「開放入境總人數」，接著再一併討論「開放旅行團」和「調整為0+7檢疫」，以及入境採檢、簽證、總量管制還要不要持續等措施。